Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο βολεϊμπολίστας του California State University, Northridge, Jordan Lucas, εξαιτίας των πανηγυρισμών του εντός γηπέδου.

Ο Λούκας, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι γκέι, δήλωσε ότι τα πλάνα που τον δείχνουν να στέλνει φιλιά ή να χαιρετάει τους αντιπάλους του, αύξησαν κατά 100.000 τους followers του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

i can't stop watching this vid of this northridge college volleyball beast diva lolll pic.twitter.com/6iQSufWocc April 15, 2026

«Η υποστήριξη ήταν καταπληκτική. Δεν ξέρω ποια άλλη λέξη θα μπορούσε να το περιγράψει. Άνθρωποι συσπειρώνονται πίσω από κάτι για το οποίο δεν γίνεται αρκετή συζήτηση στον αθλητισμό, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, το να είσαι LGBT. Ήταν λίγο έντονο, αλλά συνολικά ήταν πολύ θετικό. Είμαι χαρούμενος που έχω ανθρώπους να με υποστηρίζουν» δήλωσε ο νεαρός βολεϊμπολίστας.

This is Jordan Lucas at CSun Men Volleyball Team ..Serving 🏐and serving 💅 pic.twitter.com/JpmS0GDtrc April 15, 2026

Κάποιοι από τους πανηγυρισμούς τους, πάντως, έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως συνέβη στον πρόσφατο αγώνα του κολλεγίου του με το UC Irvine. Μετά από έναν πόντο και τον πανηγυρισμό του Λούκας, ο εκφωνητής είπε «είμαι έκπληκτος που δεν έχει δεχτεί επίθεση από κάποιον. Οι γελοιότητες που κάνει κάτω από το φιλέ — είναι πολύ αηδιαστικές».

Το σχόλιο αυτό χαρακτηρίστηκε ομοφοβικό από πολλούς με τον εκφωνητή να ζητά συγγνώμη και να δηλώνει ότι μετάνιωσε «ολόψυχα» για τα σχόλιά του.

A broadcast comment targeting Jordan Lucas— a gay college volleyball player— has sparked backlash after former volleyball player Charlie Brande, who was commentating the match, said he was “amazed” the athlete hadn’t been punched over his on-court celebrations.



The remark, made… pic.twitter.com/tYhYqIrvnv — PinkNews (@PinkNews) April 14, 2026

Ο ύψους 1,88μ. Λούκας, ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παρόμοιες καταστάσεις, θα συνεχίσει να είναι ο εαυτός του γιατί αυτό είναι το μόνο που έχει κάνει από τότε που ερωτεύτηκε το βόλεϊ πριν από χρόνια.

«Βλέπεις πολλούς ετεροφυλόφιλους αθλητές να μιλάνε άσχημα και να είναι ζωηροί. Όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο, όλα είναι πιθανά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ατού μου, αν παίζω καλά εναντίον σας, και εσείς μου μιλάτε άσχημα, δεν πρόκειται να κάνω πίσω και θα σας δείξω ποιος είμαι» δήλωσε ο νεαρός αθλητής.

Exclusive: Viral Volleyball player Jordan Lucas defends celebrations after Charlie Brande comments. https://t.co/pmU9M8InnZ pic.twitter.com/IQJYbBGKnB — TMZ (@TMZ) April 16, 2026

