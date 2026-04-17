Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της «Σάντης» και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, ότι αυτή εργάστηκε το 2023 στο Προεδρικό μετά από εμπλοκή του πρώην δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου.

Από την έρευνα της Αστυνομίας αλλά και τα όσα αναφέρονται στην ένορκη δήλωση ανακριτή, που κατατέθηκε την Μεγάλη Παρασκευή ενώπιον δικαστή, προκύπτει πως η 45χρονη γυναίκα ουδέποτε εργάστηκε στο Προεδρικό. Αντ’ αυτού, βάσει στοιχείων που έχουν πλήρως διασταυρωθεί, μεταξύ άλλων και από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκύπτει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ουδέποτε εργοδοτήθηκε στο Προεδρικό κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 μέχρι και σήμερα.

Από την έρευνα της Αστυνομίας, προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ότι κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται αναφορά, η ίδια εργαζόταν σε ιδιωτικό κατάστημα. Προς επιβεβαίωση τούτου, εντοπίστηκαν οι τότε εργοδότες της και έχουν επιβεβαιώσει τα πιο πάνω δίνοντας και σχετικές καταθέσεις στην Αστυνομία.

Μέσα από τα στοιχεία της έρευνας στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, προέκυψε ακόμα ότι στη συνέχεια η «Σάντη» (Κυριακή όπως είναι το πραγματικό της όνομα) εργάστηκε σε άλλους εργοδότες, ενώ συνολικά κατά τα τελευταία 10 χρόνια αυτή εργάστηκε σε αρκετούς διαφορετικούς εργοδότες. Όπως καταγράφεται στον όρκο της Αστυνομίας που κατατέθηκε στη δικαστή η οποία εξέδωσε το ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του Νίκου Κληρίδη, από τις εισφορές της στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή άλλες δηλώσεις της αλλά και από επισκέψεις σε ιατρούς μέσω ΓεΣΥ, φαίνεται πως η «Σάντη», από το 2001 έως το 2023, που είναι και η επίδικη περίοδος, εργαζόταν στην Κύπρο.