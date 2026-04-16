Για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη» τοποθετήθηκε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προεδρικού Βίκτωρας Παπαδόπουλος, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί εργοδότησης της γυναίκας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε ότι η «Σάντη» ουδέποτε εργάστηκε εκεί, ούτε πέρασε από την πύλη του Προεδρικού με τα στοιχεία της επονομαζόμενης «Σάντης», χαρακτηρίζοντας τα όσα ακούγονται ως «παραμύθια για αγρίους».

Κληθείς να σχολιάσει τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με τις καταγγελίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί αυστηρά εντός του πλαισίου του Συντάγματος και των νόμων, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες διωκτικές αρχές έχουν την ευθύνη της διερεύνησης.

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι «η έρευνα θα φθάσει μέχρι τέλους, θα είναι αντικειμενική και θα αποδίδει δικαιοσύνη». Για τα περί συγκάλυψης, ο κ. Παπαδόπουλος διερωτήθηκε γιατί να γίνει αυτό και ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκαλυφθεί οποιαδήποτε καταγγελία.

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «εφόσον από τις έρευνες προκύψει ανάγκη για περαιτέρω μέτρα ή αποφάσεις, αυτά θα ληφθούν στο πλαίσιο της νομιμότητας, ακόμη και αν χρειαστεί ενίσχυση του ανακριτικού έργου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες».