Αυτοκίνητο που οδηγούσε 16χρονος, στη λεωφόρο Καντάρας στην Παλλουριώτισσα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ανατράπηκε στην άσφαλτο γύρω στις 12.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/04).

Στο αυτοκίνητο πέραν του οδηγού επέβαιναν άλλα έξι ανήλικα άτομα, ηλικίας από 15 ως 17 ετών.

Από την τροχαία σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και άλλοι τρεις από τους επιβάτες.

Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.