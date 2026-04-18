Σε τραγωδία κατέληξε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Κολωνό, καθώς νεκρά ανασύρθηκαν δύο αδέλφια. Πρόκειται για έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών και την αδελφή του. Η επιχείρηση κατάσβεσης στην πολυκατοικία στην οδό Άργους είναι σε εξέλιξη, ενώ μια γυναίκα έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν ένοικοι τόσο από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά όσο και από γειτονικά διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει, έχοντας ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν, περίπου μία ώρα αργότερα, να εισέλθουν στο εσωτερικό των δύο διαμερισμάτων, συνεχίζοντας την επιχείρηση κατάσβεσης και έρευνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα που νοσηλεύεται είναι περίπου 80 ετών και αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα. Αρχικά χωρίς τις αισθήσεις της είχε εντοπιστεί η γυναίκα και λίγο αργότερα ο αδελφός της, ηλικίας περίπου 50 ετών. Και οι δύο διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί.

protothema.gr