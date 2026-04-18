«Δεν υπάρχουν ενδείξεις» ότι η έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών θα προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη, δήλωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, λίγες ώρες πριν το Ιράν άρει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το Politico.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη αντέδρασε εμποδίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλιακής κίνησης μέσω ενός στενού όπου διακινούνται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εισαγωγών πετρελαίου.

Ο κλάδος των αερομεταφορών προειδοποίησε για επικείμενη έλλειψη προμήθειας κηροζίνης, ενώ ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε την Πέμπτη στο Associated Press ότι η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου 6 εβδομάδες.

Όμως η ΕΕ διαφωνεί.

«Τις δύο τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει ορισμένες αναφορές που υποδηλώνουν ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρίσκεται κοντά στην εξάντληση των αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση», δήλωσε ο Τζιτζικώστας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λευκωσία.

Ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η KLM και η SAS, έχουν περιορίσει τις πτήσεις τους, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων αυξάνονται ως αντίδραση στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. «Οι αεροπορικές εταιρείες επέλεξαν τις τελευταίες ημέρες να ακυρώσουν ορισμένες από τις πτήσεις τους, επειδή δεν ήταν πλέον κερδοφόρες», δήλωσε ο Τζιτζικώστας.

Ακόμη και αν η ανακοίνωση του Ιράν την Παρασκευή αποκαταστήσει την κανονική ναυσιπλοΐα από τον Κόλπο, θα χρειαστούν «μερικοί μήνες» για να επανέλθουν τα κανονικά επίπεδα καυσίμων, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών.

