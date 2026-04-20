Ανοδική παρέμεινε η πορεία των τιμών κατασκευαστικών υλικών στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2026, αν και με συγκρατημένο ρυθμό, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών διαμορφώθηκε στις 119,91 μονάδες με βάση το 2021=100, καταγράφοντας μηνιαία αύξηση 0,52%. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,93%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αλλά ήπια άνοδο του κόστους στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 καταγράφηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 2,44%. Ακολούθησαν τα προϊόντα από ξύλο, τα μονωτικά, τα χημικά και τα πλαστικά με αύξηση 1,44%, καθώς και τα ορυκτά με άνοδο 1,40%.

Πιο περιορισμένες μεταβολές σημειώθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα, με αύξηση 0,46%, ενώ σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές στα προϊόντα ορυκτών, που κατέγραψαν οριακή άνοδο 0,04%.

Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,87% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτυπώνοντας τη σταθερή πίεση που συνεχίζει να καταγράφεται στο κόστος υλικών για τις κατασκευές.