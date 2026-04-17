Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο δικαστήριο του Τέξας στο οποίο δικάζεται ο 34χρονος κούριερ Τάνερ Χόρνερ για την δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ όταν προβλήθηκε το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της ανήλικης τον Νοέμβριο του 2022.

Το βίντεο ήταν τόσο σοκαριστικό ώστε οι ένορκοι να βάλουν τα κλάματα και οι συγγενείς της 7χρονης να αποχωρήσουν από την αίθουσα μην αντέχοντας να δουν όσα πέρασε η Αθένα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με τη New York Post η 7χρονη ακούστηκε να ρωτάει επανειλημμένα «είσαι απαγωγέας;» τον Χόρνερ με τον ίδιο να τη διατάζει να καθίσει και να κάνει ησυχία απειλώντας να την βλάψει αν δεν το έκανε.

Στα πλάνα από την κάμερα του φορτηγού στο οποίο σημειώθηκε το έγκλημα τον Νοέμβριο του 2022, αρχικά φαίνεται ο Χόρνερ μόνος αλλά στη συνέχεια καταγράφεται να ανεβάζει την 7χρονη στο φορτηγό, να κάθεται πίσω από το τιμόνι και να φεύγουν.

Τότε ήταν που η Αθένα ξεκίνησε να τον ρωτάει αν είναι απαγωγέας, με τον 34χρονο να αποφεύγει να απαντήσει συζητώντας με το μικρό κορίτσι για το σχολείο και τους δασκάλους της.

Στη συνέχεια ο Χόρνερ κάλυψε την κάμερα του φορτηγού με όσους βρίσκονταν στο δικαστήριο να ακούνε τον ήχο από όσα φρικιαστικά συνέβησαν.

«Είσαι πολύ όμορφη. Το ξέρεις αυτό;» ακούστηκε να λέει ο 34χρονο πριν το φορτηγό να σταματήσει. «Είναι αυτό το σπίτι σου;» τον ρώτησε στη συνέχεια η 7χρονη. «Όχι. Δεν μένω εδώ γύρω», απάντησε εκείνος και όταν η ανήλικη τον ρώτησε πού μένει, απάντησε μόνο «μακριά».

«Τι κάνουμε;» ρώτησε μετά από λίγο η Αθένα με τη συνέχεια να είναι ανατριχιαστική κάθως ο Χόρνερ της ζήτησε να βγάλει το πουκάμισό της, με το κορίτσι να απαντά «όχι» και να ζητάει τη μαμά της.

Η Αθένα τότε άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει ενώ ακολούθησαν θόρυβοι από χτυπήματα στο φορτηγό.

Ο Χόρνερ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι χτύπησε κατά λάθος την Αθένα με το φορτηγό του ενώ παρέδιδε ένα δέμα και ότι τη σκότωσε – στραγγαλίζοντάς την με γυμνά χέρια – από φόβο μήπως τον αποκαλύψει, με τους ισχυρισμούς του να καταρρίπτονται ως ψέματα από τους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα το παιδί δεν ήταν τραυματισμένο όταν μεταφέρθηκε στο όχημα. «Το πρώτο πράγμα που λέει ο Χόρνερ όταν την παίρνει και την βάζει στο φορτηγό, είναι να σκύβει και να της λέει: «Μην φωνάζεις αλλιώς θα σε πληγώσω». Το λέει αυτό δύο φορές», είπε.

Ο εισαγγελέας έκανε λόγο και για προμελέτη, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος φαίνεται να είχε προετοιμάσει την πράξη του και πιθανόν να είχε στοχοποιήσει και άλλο θύμα.

