Για πρώτη φορά στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε το Cyprus Market Access Day 2026, μια ημερίδα αφιερωμένη στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και στην παροχή πρακτικής ενημέρωσης για την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές.

Η διοργάνωση έλαβε χώρα την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στη Λεμεσό, με συνδιοργανωτές το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της DG Trade & Economic Security, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου υπογράμμισε ότι, για μια μικρή και ανοικτή οικονομία όπως η Κύπρος, η διεθνής εμπορική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα, καθώς συνιστά βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική προσφέρει ένα πλαίσιο σταθερότητας και προβλεψιμότητας, προσθέτοντας ωστόσο ότι η πραγματική αξία των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται από το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στην πράξη, ιδιαίτερα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού Ανδρέας Τσουλόφτας ανέφερε ότι η Λεμεσός διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εξωστρεφή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Τόνισε ακόμη ότι, μέσα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση της ενημέρωσης, της καθοδήγησης και της αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διείσδυση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός έδωσε έμφαση στη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την επιχειρηματική κοινότητα, σημειώνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως το Market Access Day φέρνουν την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική πιο κοντά στις επιχειρήσεις και προσφέρουν ουσιαστική στήριξη για την κατανόηση και αντιμετώπιση πραγματικών εμπορικών προκλήσεων.

Στο επίκεντρο η εμπορική πολιτική της ΕΕ

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές συζητήσεις πάνελ. Η πρώτη επικεντρώθηκε στη γεωοικονομία και στο μέλλον της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο πάνελ εστίασε στην αξιοποίηση των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ από τις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την πρακτική εμπειρία, τα οφέλη αλλά και τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

Παρουσιάσεις ευρωπαϊκών εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν επίσης στοχευμένες παρουσιάσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ανέλυσαν συγκεκριμένα εργαλεία της ΕΕ, όπως το Access2Markets Portal, το Single Entry Point, καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.

Οι παρουσιάσεις είχαν ως στόχο να προσφέρουν στις κυπριακές επιχειρήσεις πρακτική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση εμπορικών φραγμών και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Παράλληλα, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με στελέχη του ΚΕΒΕ και του ΕΒΕ Λεμεσού, πραγματοποίησαν δύο επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη στη Λεμεσό, τις Pambos Pavlou Offset Printers και D. Ellinas Factory Products Ltd, οι οποίες έχουν έντονη παρουσία στο διεθνές εμπόριο.

Στόχος των επισκέψεων ήταν η άμεση ανταλλαγή απόψεων και η καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά στις διεθνείς αγορές.

Το Cyprus Market Access Day 2026 επιβεβαίωσε τον ρόλο του ΚΕΒΕ ως βασικού θεσμικού συνδέσμου ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, τις εθνικές αρχές και την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς παρουσίας των κυπριακών επιχειρήσεων.