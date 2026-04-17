Καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση του οδικού έργου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, έγινε σήμερα με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο ισχυρούς ομίλους που διεκδικούν την ολοκλήρωση του έργου.

Το ενδιαφέρον για τη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής (design & build) του αυτοκινητόδρομου εστιάζεται σε δύο οικονομικούς φορείς, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων:

Cyfield Construction Limited: Η εταιρεία του Κυριάκου Χρυσοχού κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά, ύψους €124.850.000.

Araco Construction Cy Limited: Η εταιρεία του Mohammed Rokaya υπέβαλε προσφορά ύψους €128.935.480.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο προσφορές υπερβαίνουν την αρχική εκτιμώμενη αξία του έργου, η οποία είχε υπολογιστεί στα €90,2 εκατομμύρια (προ ΦΠΑ), γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες προκλήσεις και το κόστος των κατασκευαστικών υλικών.

Παρά το άνοιγμα των προσφορών, η ανάθεση δεν είναι αυτόματη. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων εισέρχεται τώρα στη φάση της λεπτομερούς αξιολόγησης. Πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές, θα διεξαχθούν όλοι οι απαραίτητοι διοικητικοί και τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι οι προσφορές συνάδουν με τους αυστηρούς όρους του διαγωνισμού.

Το έργο αφορά το τμήμα από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, συνολικού μήκους περίπου 15,5 χιλιομέτρων. Πρόκειται για έναν δρόμο δύο λωρίδων κυκλοφορίας με πρόβλεψη για μελλοντική αναβάθμιση σε τέσσερις, που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Πόλης Χρυσοχούς.

Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο ανάδοχος θα κληθεί να παραδώσει ένα έργο που θα αλλάξει τον χάρτη της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας την ασφάλεια και μειώνοντας δραστικά τον χρόνο διαδρομής.