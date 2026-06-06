Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (05/06) στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Χοιροκοιτίας.

Συγκεκριμένα, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όχημα το οποίο οδηγούσε 34χρονος με επιβαίνοντες ακόμη δύο πρόσωπα (ηλικίας 40 ετών) στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αφού εισήλθε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με το πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 48χρονη με αποτέλεσμα στην συνέχεια ο 34χρονος οδηγός, να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του και στην συνέχεια να κτυπήσει και το αριστερό κιγκλίδωμα.

Ακολούθως προκλήθηκε φωτιά στο όχημα του 34χρονου. Ο οδηγός και οι δύο επιβαίνοντες, εξήλθαν του οχήματος έγκαιρα.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία κατέσβησε την φωτιά στο όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στους δύο οδηγούς, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με αρνητική ένδειξη, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους δύο επιβαίνοντες του οχήματος του 34χρονου, δεν τραυματίστηκαν.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου συνεχίζει τις εξετάσεις.