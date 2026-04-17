Ένα ζευγάρι κλεμμένων έξυπνων ακουστικών (airpods) έφερε στο φως τη δράση 51χρονου και 30χρονης από τη Βουλγαρία, οι οποίοι φαίνεται πως ταξίδευαν στην Κύπρο μόνο για να κλέψουν. Η δράση του άντρα, μάλιστα, φαίνεται να ξεκίνησε από το 2023, αφού συνδέθηκε με σωρεία διαρρήξεων και κλοπών από επαύλεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή στον Πρωταρά.

Οι δύο συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Πάφου, λίγο πριν αναχωρήσουν για τη χώρα τους. Σήμερα οδηγήθηκαν από το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο διέταξε την επταήμερη κράτησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews το ζευγάρι έφτασε στην Κύπρο στις 12 Απριλίου και διέμενε σε έπαυλη στον Πρωταρά. Η Αστυνομία Αμμοχώστου από την επόμενη μέρα μέχρι και χθες είχε 4 καταγγελίες για διαρρήξεις σε σπίτια συγκεκριμένης περιοχής, από τα οποία κλάπηκαν κυρίως χρήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ανάμεσα σε αυτούς που κατήγγειλαν ήταν και 37χρονος, ο οποίος ανέφερε πως από το σπίτι του κλάπηκαν χρηματικό ποσό και δύο ζεύγη ακουστικών airpods, συνολικής αξίας €900. Ο παραπονούμενος, μάλιστα, ακολουθώντας το σήμα των ακουστικών οδηγήθηκε στην έπαυλη που ενοικίασαν οι δύο ύποπτοι και τους κτύπησε την πόρτα. Όταν του άνοιξαν και είδε τα πρόσωπά τους, ειδοποίησε την Αστυνομία που έσπευσε επί τόπου. Οι δύο πρόλαβαν να φύγουν, ωστόσο, έγινε κατορθωτή η ταυτοποίησή τους. Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Πάφου, κατά την αναχώρηση τους από την Κύπρο.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο 51χρονος εμπλέκεται σε ακόμη δέκα υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών κατοικιών, οι οποίες διαπράχθηκαν τα έτη 2023 και 2025 στο Παραλίμνι. Σημειώνεται πως το πρόσωπό του είχε καταγραφεί και σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ στόχος ήταν και πάλι η συγκεκριμένη περιοχή του Πρωταρά, οι περισσότερες κατοικίες στην οποία είναι εξοχικές. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν οι ύποπτοι ενέχονται και σε άλλες διαρρήξεις και κλοπές στην περιοχή.