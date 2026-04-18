Στην κόψη του ξυραφιού εξακολουθεί να κινείται η παγκόσμια ναυτιλία μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς η επανεκκίνηση της κίνησης στην περιοχή παραμένει συνδεδεμένη με μια εξαιρετικά εύθραυστη γεωπολιτική ισορροπία.

Όπως αναφέρει στο Capital ο Research Analyst της Xclusiv, Δημήτρης Ρουμελιώτης, η εικόνα που διαμορφώνεται εκ νέου στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 25% των παγκόσμιων ροών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένει ασταθής, παρά τις ανακοινώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Στενά ήταν θεωρητικά ανοικτά και το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο το βασικό ζητούμενο είναι αν η νέα αυτή συνθήκη θα αποδειχθεί λειτουργική και βιώσιμη στην πράξη. Όπως επισημαίνει, το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο θεωρείται κρίσιμο για να διαπιστωθεί αν τα πλοία θα μπορέσουν να κινηθούν με ασφάλεια και χωρίς νέες ανατροπές.

Ο αναλυτής υπενθυμίζει ότι είχε προηγηθεί και συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η οποία τελικά δεν προχώρησε, με τον Λίβανο να βρίσκεται και τότε στο επίκεντρο της έντασης, καθώς το Ιράν επικαλέστηκε τις επιθέσεις του Ισραήλ παρά την εκεχειρία, γεγονός που οδήγησε σε νέα αποσταθεροποίηση.

Το βασικό στοίχημα για την αγορά

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, αυτό που πρέπει πλέον να επιβεβαιωθεί είναι ότι τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά με ασφάλεια, χωρίς απρόβλεπτες εξελίξεις γύρω από την εκεχειρία, ώστε να αρχίσει να αποκαθίσταται ουσιαστικά η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πλοίων που θα μπορούσαν να απεγκλωβιστούν μετά το άνοιγμα του Ορμούζ, σημειώνει ότι το ποσοστό παραμένει σχετικά μικρό σε σύγκριση με τον παγκόσμιο στόλο.

Όπως εξηγεί, η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έχει περιορισμένη διάρκεια, μόλις δέκα ημερών, γεγονός που επιτρέπει κυρίως τη μετακίνηση πλοίων που βρίσκονται ήδη εντός των Στενών και έχουν φορτώσει, καθώς και πλοίων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και επιδιώκουν να φορτώσουν και να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, πρόκειται συνολικά για 463 πλοία χωρητικότητας άνω των 20.000 dwt τη στιγμή σύνταξης του ρεπορτάζ. Από αυτά, 255 είναι bulkers και 208 tankers.

Τι δείχνει η αγορά ναύλων

Για την πορεία των ναύλων, ο αναλυτής εκτιμά ότι είναι πιθανό να υπάρξει υποχώρηση προς επίπεδα πριν από τον πόλεμο, τα οποία πάντως ήταν ήδη αυξημένα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πότε θα προκύψει αυτή η διόρθωση.

Όπως διευκρινίζει, η πιθανή πτώση των ναύλων δεν θα οφείλεται αποκλειστικά στο άνοιγμα των Στενών, αλλά και στο γεγονός ότι αρκετά πλοία έχουν ήδη απομακρυνθεί, δημιουργώντας υπερπροσφορά πλοίων σε άλλες αγορές, όπως στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό, όπου οι τιμές είναι πλέον πιο ανταγωνιστικές.

Άνοδος στους βασικούς ναυτιλιακούς δείκτες

Την ίδια στιγμή, οι βασικοί δείκτες της αγοράς, τόσο στο Dry όσο και στο Wet, κινούνται ανοδικά, σύμφωνα με το τελευταίο εβδομαδιαίο report της Xclusiv, καταγράφοντας αυξήσεις από 4% έως και 7,5% και αγγίζοντας υψηλά διετίας.

Ειδικότερα, ο Baltic Dry Index (BDI) κατέγραψε άνοδο 6,5% έως τις 14 Απριλίου, ενώ ο Baltic Capesize Index (BCI) σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, στο 7,5%.

Κοντά στο 6,5% κινήθηκε και ο Baltic Supramax Index (BSI), ενώ ο Baltic Panamax Index (BPI) ενισχύθηκε κατά 4%. Ο Baltic Handysize Index (BHSI) κατέγραψε οριακή άνοδο 0,6%.

Στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, ο Baltic Dirty Tanker Index (BDTI) ενισχύθηκε κατά 7%, ενώ ο Baltic Clean Tanker Index (BCTI) υποχώρησε κατά 2%.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρά τις ανακοινώσεις για άνοιγμα των Στενών, η διεθνής ναυτιλιακή αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί υπό καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται καθοριστικό για τη σταθεροποίηση ή νέα επιδείνωση της κατάστασης.

