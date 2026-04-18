Σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λεμεσού προέβη την Παρασκευή (17/04) διευθυντής εταιρείας, για ηλεκτρονική απάτη και απόσπαση πέραν των €176,000 από λογαριασμό της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να εστάλη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της εταιρείας διαδικτυακός σύνδεσμος (link), ο οποίος επρόκειτο για κακόβουλο λογισμικό.

Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας φέρεται να πάτησε στο σύνδεσμο και αυτόματα παραβιάστηκαν οι κωδικοί πρόσβασης της εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα, οι επιτήδειοι απέκτησαν πρόσβαση στους λογαριασμούς της εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό πέραν των €176,000.