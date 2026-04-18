Είτε το θέλουμε είτε όχι, οι αριθμοί δεν είναι κάτι «τεχνικό» στη ζωή μας. Την εξηγούν κιόλας, με τον πιο καθαρό και «ενημερωτικό» τρόπο. Αρκεί, εννοείται, να είναι αξιόπιστοι και τεκμηριωμένοι. Να μην παραπλανούν.

Κάπως έτσι, μεταξύ μας, είναι και οι λέξεις. Όμως, πολλές από αυτές μπορούν, με την κατάλληλη μαεστρία, να «λένε» κάτι διαφορετικό για το ίδιο πράγμα. Πάμε, λοιπόν, αρχίζοντας από τα δικά μας …εξωπραγματικά:

780 επικίνδυνες οικοδομές στη Λεμεσό με τις 80 σε κίνδυνο κατάρρευσης – Διορία μέχρι τη Δευτέρα σε ενοίκους να εκκενώσουν άλλη πολυκατοικία στη Γερμασόγεια.

> Θα το πω όπως μου ’ρχεται, κι ας παρεξηγηθώ: Δηλαδή, «ευτυχώς» που έπεσε η πολυκατοικία στη Λεμεσό, για να ενεργοποιηθούμε για άλλες, τουλάχιστον 800, που είναι … ετοιμόρροπες; Απαντώ «όχι». Δεν μπορείς να λες «ευτυχώς» όταν σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι.

12 νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν όλες μαζί από τη Βουλή, αφορούν το αέναο και ακανθώδες ζήτημα των εκποιήσεων, το πλαίσιο αφερεγγυότητας και τους εγγυητές.

> Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να λάβει τις τελικές του αποφάσεις έως την 21η Απριλίου. Οι επόμενες κινήσεις του είναι ή να υπογράψει τους νόμους, να τους αναπέμψει στη Βουλή, ή να θα προχωρήσει σε απευθείας αναφορά τους στο Ανώτατο Δικαστήριο.

10 οδηγοί έχασαν σε διάστημα 6 ημερών την άδεια οδήγησής τους, είτε γιατί πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι, είτε γιατί είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.

> Ευτυχώς! Πρώτον, γιατί μπορεί να σκοτώνονταν. Και δεύτερον, γιατί μπορεί να σκότωναν και άλλους.

3 γράμματα και ένα νούμερο, συνθέτουν το «όνομα» του διάσημου Αμερικανού ράπερ D4vd, που συνελήφθη προχθές στο σπίτι του στο Χόλιγουντ για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστε Ρίβας στο Λος Άντζελες. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν το διαμελισμένο σώμα της Ρίβας ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας Tesla που ανήκε στον D4vd.

> Μετά τη σύλληψη του ράπερ, οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι δεν δολοφόνησε τη Σελέστε Ρίβας και θα υπερασπιστεί σθεναρά την αθωότητά του».

6, ίσως, εβδομάδες απόθεμα καυσίμων για αεροσκάφη έχει πλέον η Ευρώπη, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Τα αποθέματα, πρόσθεσε, θα φτάσουν σε σημείο καμπής τον Ιούνιο (κοντά είναι!) εάν η Ευρώπη δεν μπορέσει να αντικαταστήσει τουλάχιστον το ήμισυ των εισαγωγών της από τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο οργανισμός σε έκθεση αυτή την εβδομάδα.

> Το Στενό του Ορμούζ, βασική διαδρομή για τα καύσιμα αεροσκαφών από τον Κόλπο, έχει ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν για περισσότερες από 6 εβδομάδες σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με αποτέλεσμα η τιμή να πάει στα ύψη και να προκληθούν φόβοι για ελλείψεις. Ας ελπίσουμε ότι έχει δίκιο ο Τραμπ που λέει ότι «είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

> Παρ’ όλα αυτά, ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε στο πρακτορείο AP ότι σύντομα θα μπορούσαν να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων εάν οι προμήθειες παραμείνουν μπλοκαρισμένες.

> Στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, ο οργανισμός –ο οποίος συμβουλεύει 32 χώρες-μέλη για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλεια– δήλωσε ότι οι εξαγωγές από την περιοχή του Κόλπου ήταν η μεγαλύτερη πηγή καυσίμων αεροσκαφών στην παγκόσμια αγορά.

> Τα διυλιστήρια σε άλλες μεγάλες χώρες εξαγωγής, όπως η Κορέα, η Ινδία και η Κίνα, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Εικονογράφηση: Άνοιξη σαν φθινόπωρο στην Ελλάδα. Αλλάξαν οι καιροί…

(*) Αλλάξαμε λίγο τη στήλη με τους Αριθμούς, προσθέτοντας μερικά σχόλια και αναφορές από κείμενα που υπογραμμίζουμε, και σκέψεις που μας φανερώνονται!