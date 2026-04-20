Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 12 προσώπων, για αδικήματα όπως, διαρρήξεις και κλοπές, πρόκληση τραυματισμού και μαχαιροφορίας, παράνομη παραμονή, επίθεση εναντίον αστυνομικού, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μαχαιροφορία και πρόκληση ανησυχίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 741 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 341 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 212 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και τέσσερις (4) για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 8 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.