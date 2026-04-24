ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Ίδρυμα PSI. Εγκαίνια: 8μ.μ. Μια επιλογή σημαντικών έργων ενός από τους πιο επιδραστικούς πρωτοπόρους της video art συγκεντρώνει η σπουδαία έκθεση «Bill Viola. Unspoken», που διοργανώνει το Ίδρυμα PSI στη Λεμεσό, σε συνεργασία με το Bill Viola Studio και με τη συνδρομή της συζύγου του Μπιλ Βαϊόλα της Κίρα Περόφ. Μέχρι 1/8

Λευκωσία, γκαλερί Γκλόρια (22762605). Ατομική έκθεση ζωγραφικής της Κύπριας καλλιτέχνιδας Σίλιας Φιλίππου με τίτλο «Η Γοητεία του Ορατού». Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 15/5.

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Τη σπουδαία Γαλλίδα κιθαρίστρια Εντίτ Παζώ (Edith Pageaud) σε ένα σε ένα συναρπαστικό ρεσιτάλ που αντανακλά το ξεχωριστό της χάρισμα να μεταφέρει τη μουσική των σημαντικότερων συνθετών στο ιδίωμα της κιθάρας φιλοξενεί το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, στο πλαίσιο του 20ού Φεστιβάλ Κιθάρας EGTA. Η Γαλλίδα κλασική κιθαρίστρια, καθηγήτρια και διεθνής σολίστ παρουσιάζει έργα των Μερτς, Γκλας, Σούμπερτ, Μπίμπερ, Ραχμάνινοφ, Σκαρλάτι, Ραμώ, Καπσμπέργκερ, Πιατσόλα και Τάνσμαν. pharosartsfoundation.org 22663871

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8μ.μ. cyso.interticket.com 22410181. Το δυναμικό ντουέτο φλάουτων Duo Noïma συνεργάζεται με τον εξαίρετο Κύπριο πιανίστα Ράμι Σαριεντίν για ένα μουσικό ταξίδι, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών μουσικής δωματίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. cyso.interticket.com 26222286

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γεώργιος Λυκούργος» και επιλεγμένοι χώροι πόλης, 23–26 Απριλίου 2026. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας. με τίτλο «Φως από τη Σκιά» (Light from the Shadow).

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω προβολές: Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο- Life in a Beat (93’), Maricel (120’). Ζήνα Πάλας- (16:00) Leila and the Wolves (90’), Days of ‘36 (100’), Εκτροπή Diversion (96’), Lust (77’). cyprusfilmdays.com.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Γεροσκήπου, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, 7μ.μ. Διάλεξη στο πλαίσιο του Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος στη Χριστιανική Τέχνη». Εισηγήτρια: Δρ Κατερίνα Παπαζαχαρία, Λέκτορας στη Διπλωματική Ιστορία και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. 26960857/67, 22894347/2058

ΒΙΒΛΙΟ

Λάρνακα, Αίθουσα Θεάτρου Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας 7μ.μ. Παρουσίαση του δίτομου έργου Η εξέλιξη της καταστιχογραφίας στον «ευρύτερο ελληνικό χώρο» (16ος-19ος αι.) του Κυπριανού Δ. Λούη. Την έκδοση θα παρουσιάσουν οι Θεοχάρης Σταυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανδρέας Κίρλαππος, Academic Coordinator, Lecturer, Business School, Larnaca College.

Λευκωσία, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ, 8μ.μ. παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρύσανθου Όθωνος «Ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου», 99651799

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Michael (σκηνοθεσία Antoine Fuqua με τους Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo), Normal (σκηνοθεσία Ben Wheatley, με τους Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan), Fuori (σκηνοθεσία Mario Martone με τους Valeria Golino,Matilda De Angelis, Elodie), Elli and her Monster Team (ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller), Diplodocus (ταινία animation σε σκηνοθεσία Wojtek Wawszczyk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

