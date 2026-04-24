ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λεμεσός, Ίδρυμα PSI. Εγκαίνια: 8μ.μ. Μια επιλογή σημαντικών έργων ενός από τους πιο επιδραστικούς πρωτοπόρους της video art συγκεντρώνει η σπουδαία έκθεση «Bill Viola. Unspoken», που διοργανώνει το Ίδρυμα PSI στη Λεμεσό, σε συνεργασία με το Bill Viola Studio και με τη συνδρομή της συζύγου του Μπιλ Βαϊόλα της Κίρα Περόφ. Μέχρι 1/8
- Λευκωσία, γκαλερί Γκλόρια (22762605). Ατομική έκθεση ζωγραφικής της Κύπριας καλλιτέχνιδας Σίλιας Φιλίππου με τίτλο «Η Γοητεία του Ορατού». Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 15/5.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο, 9μ.μ. Η Κατερίνα Βρανά επιστρέφει στην Κύπρο με τη νέα της stand-up comedy «Χάρηκα!», φέρνοντας στη σκηνή το γνώριμο καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη αμεσότητά της. ticketmaster.cy Επόμενη: 25/4 Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, 6.30μ.μ. & 9μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Με την παράσταση «Τόπος Μνήμης», ο ΘΟΚ τιμά την 71η επέτειο από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-1959) με παραγωγή θεατρικού αναλογίου βασισμένη στα εμβληματικά κείμενα «Κλειστές πόρτες» του Κώστα Μόντη και «Κυπριακή συμφωνία» του Θοδόση Πιερίδη σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Επί σκηνής: Νίκη Δραγούμη, Ανδριανή Νεοκλέους, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Φώτης Φωτίου. Παρασκευή 24, Σάββατο 25, Κυριακή 26, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Απριλίου στις 8μ.μ. (Κυριακή διπλή παράσταση στις 6μ.μ. & 8μ.μ.). Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη η προκράτηση θέσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα (Λατσιά). Πρεμιέρα: 8.30μ.μ. Η δημοφιλής νεοελληνική κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Δυόμισι Φόνοι και ένα Μπουλντόγκ!» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Παίζουν: Ευαγόρας Θεοδοσίου, Ειρήνη Κωνσταντίνου, Σωτήρης Μεστάνας, Μαρία Φιακά, Μαρία Πέτρου, Νικόλας Αρκαδίου, Πάμπος Χαραλάμπους. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή & Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00). Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 6 Μαΐου, 8.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος», Τετάρτη 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, Τετάρτη 20 Μαΐου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και από την είσοδο του θεάτρου και καταστήματα Στεφανή. Πληροφορίες / κρατήσεις: 70007721
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. Η θεατρική ομάδα Tabula Rasa επιστρέφει στη σκηνή με την πέμπτη της παραγωγή, παρουσιάζοντας τη διαχρονική, δημοφιλή κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Μαντάμ Σουσού» σε σκηνοθεσία Ελένης Αντωνίου. Παίζουν: Άντρη Παύλου (Μαντάμ Σουσού), Λάμπρος Θεοδώρου (Παναγιωτάκης), Αντρέας Τσακκιστός (Μηνάς Καντακουζηνός), Μαρία Μήτσαρου (Σοφούλα), Μαριάννα Αγγελή (Κατίνα/ Κιτσομήτρου), Μάριος Κέρκες (Τζων/ Λεό), Ορέστης Μαραγκός- Σταθόπουλος (Κοκός). Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Απριλίου, 8.30μ.μ. Κρατήσεις: 96481101
- Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 6μ.μ. & 9μ.μ. (διπλές). Μια ιστορία κάθαρσης, αυτογνωσίας και συγχώρεσης είναι η «Φάλαινα» του Σάμιουελ Ντι Χάντερ, στην επιτυχημένη ελλαδική παραγωγή του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, η οποία περιοδεύει τον Απρίλιο στην Κύπρο. Με τον ίδιο τον Δαδακαρίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του παχύσαρκου Τσάρλι. Εισιτήρια: Ticketmaster Διάρκεια: 95’.
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Τα «Ορφανά» του Ντένις Κέλι, παρουσιάζει το Σατιρικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παραστάσεις: 24, 25, 30 Απριλίου 8μ.μ., 2, 8, 9, 15, 16, 17 Μαΐου 8μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.) Διάρκεια: 95′. Καταλληλότητα: 16+. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 7μ.μ. Μία από τις πιο διάσημες φαρσοκωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203
- Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Οι «Μεταφράσεις» του Μπράιαν Φρίελ παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. Παρασκευή και Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Tο έργο «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Τη σπουδαία Γαλλίδα κιθαρίστρια Εντίτ Παζώ (Edith Pageaud) σε ένα σε ένα συναρπαστικό ρεσιτάλ που αντανακλά το ξεχωριστό της χάρισμα να μεταφέρει τη μουσική των σημαντικότερων συνθετών στο ιδίωμα της κιθάρας φιλοξενεί το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, στο πλαίσιο του 20ού Φεστιβάλ Κιθάρας EGTA. Η Γαλλίδα κλασική κιθαρίστρια, καθηγήτρια και διεθνής σολίστ παρουσιάζει έργα των Μερτς, Γκλας, Σούμπερτ, Μπίμπερ, Ραχμάνινοφ, Σκαρλάτι, Ραμώ, Καπσμπέργκερ, Πιατσόλα και Τάνσμαν. pharosartsfoundation.org 22663871
- Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8μ.μ. cyso.interticket.com 22410181. Το δυναμικό ντουέτο φλάουτων Duo Noïma συνεργάζεται με τον εξαίρετο Κύπριο πιανίστα Ράμι Σαριεντίν για ένα μουσικό ταξίδι, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών μουσικής δωματίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. cyso.interticket.com 26222286
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γεώργιος Λυκούργος» και επιλεγμένοι χώροι πόλης, 23–26 Απριλίου 2026. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας. με τίτλο «Φως από τη Σκιά» (Light from the Shadow).
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω προβολές: Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο- Life in a Beat (93’), Maricel (120’). Ζήνα Πάλας- (16:00) Leila and the Wolves (90’), Days of ‘36 (100’), Εκτροπή Diversion (96’), Lust (77’). cyprusfilmdays.com.
ΔΙΑΛΕΞΗ
- Γεροσκήπου, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, 7μ.μ. Διάλεξη στο πλαίσιο του Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος στη Χριστιανική Τέχνη». Εισηγήτρια: Δρ Κατερίνα Παπαζαχαρία, Λέκτορας στη Διπλωματική Ιστορία και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. 26960857/67, 22894347/2058
ΒΙΒΛΙΟ
- Λάρνακα, Αίθουσα Θεάτρου Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας 7μ.μ. Παρουσίαση του δίτομου έργου Η εξέλιξη της καταστιχογραφίας στον «ευρύτερο ελληνικό χώρο» (16ος-19ος αι.) του Κυπριανού Δ. Λούη. Την έκδοση θα παρουσιάσουν οι Θεοχάρης Σταυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανδρέας Κίρλαππος, Academic Coordinator, Lecturer, Business School, Larnaca College.
- Λευκωσία, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ, 8μ.μ. παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρύσανθου Όθωνος «Ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου», 99651799
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5
Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5
Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5
Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.
Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.
125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.
Λάρνακα
Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.
Πάφος
Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Michael (σκηνοθεσία Antoine Fuqua με τους Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo), Normal (σκηνοθεσία Ben Wheatley, με τους Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan), Fuori (σκηνοθεσία Mario Martone με τους Valeria Golino,Matilda De Angelis, Elodie), Elli and her Monster Team (ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller), Diplodocus (ταινία animation σε σκηνοθεσία Wojtek Wawszczyk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
