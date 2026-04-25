Δύο εγκαταστάσεις παρουσιάζει στη Βενετία ο Κύπριος εικαστικός Γιώργος Παπαδόπουλος, γνωστός για τις πρωτοποριακές τεχνικές του στην τέχνη του γυαλιού, συμμετέχοντας στην έκθεση «Personal Structures 2026», μία από τις σημαντικότερες παράλληλες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Μπιενάλε της Βενετίας.

Τα έργα του φιλοξενούνται σε δύο διαφορετικούς εκθεσιακούς χώρους της διοργάνωσης, το Palazzo Mora και το Palazzo Bembo, αναπτύσσοντας δύο διακριτές αλλά συγγενείς προσεγγίσεις γύρω από το φως, την αντίληψη και το «αόρατο».

«Ιδού ο άνθρωπος» σε θραύσματα φωτός

Το έργο του με τίτλο «Crown of Light» φιλοξενείται στο Palazzo Bembo, έναν από τους βασικούς εκθεσιακούς χώρους της διοργάνωσης, η οποία συγκεντρώνει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Ο Παπαδόπουλος αντλεί από τη βυζαντινή εικονογραφία και ειδικότερα από την παράσταση του «Ecce Homo» (Ιδού ο άνθρωπος) -του Χριστού με το ακάνθινο στεφάνι- προχωρώντας σε μια τολμηρή επανερμηνεία της.

Το έργο, κατασκευασμένο από θραύσματα γυαλιού σε έντονο φθορίζον ροζ, αποδομεί την παραδοσιακή εικόνα: η υλική της συνοχή διαρρηγνύεται, ενώ η παρουσία της ενισχύεται μέσα από υπεριώδες (μαύρο) φως. Το αποτέλεσμα είναι μια ένταση ανάμεσα στο οικείο και το ανοίκειο, στην ευλάβεια και τη ρήξη.

«Crown of Light» στο Palazzo Bembo.

Η προσέγγιση του Κύπριου καλλιτέχνη λειτουργεί ως μια μορφή «μετάφρασης» του θείου φωτός σε σύγχρονους εικαστικούς όρους. Αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά υλικά με γυαλί και συνθετικό φθορισμό, επανατοποθετεί ερωτήματα γύρω από τη σχέση τέχνης, πίστης και δημιουργίας.

Το έργο δεν επιχειρεί ούτε να αναπαράγει ούτε να απορρίψει την παράδοση. Αντίθετα, κινείται σε ένα ενδιάμεσο πεδίο, όπου η αποδόμηση μετατρέπεται σε δημιουργική πράξη και όπου ακόμη και η ρήξη μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία λατρείας.

Από τη «ματοπέτρα» στο άυλο

Στο Palazzo Mora, η εγκατάσταση «Aperture on the Invisible» εξερευνά τις αόρατες δυνάμεις που διαμορφώνουν την ανθρώπινη σύνδεση και την κοινοτική ζωή. Στον πυρήνα της βρίσκεται το Pendulum of Life: 29 αιωρούμενοι γυάλινοι δίσκοι, σε διάλογο με έργα τοποθετημένα στους τοίχους.

Το σύνολο συγκροτεί ένα μεταβαλλόμενο χωρικό πεδίο, όπου το φως φιλτράρεται, διαθλάται και συγκεντρώνεται, προσκαλώντας τον θεατή σε μια πιο αργή και στοχαστική εμπειρία. Αντλώντας έμπνευση από τη «ματοπέτρα», το παραδοσιακό φυλαχτό κατά του κακού ματιού, ο Παπαδόπουλος επανερμηνεύει ένα σύμβολο προστασίας από αόρατες δυνάμεις.

Ο Γιώργος με το έργο «Aperture on the Invisible».

Κάθε γυάλινο στοιχείο λειτουργεί ως «διάφραγμα», ένα άνοιγμα μέσα από το οποίο το αόρατο γίνεται στιγμιαία αντιληπτό. Εύθραυστο αλλά ανθεκτικό, διαφανές αλλά επιτακτικό, το υλικό ενσαρκώνει μια σιωπηλή αντίφαση, ενεργοποιώντας τον χώρο όσο και καταλαμβάνοντάς τον.

Το έργο εκφράζει αυτό που ο καλλιτέχνης περιγράφει ως «αρχιτεκτονική της ένταξης», στρέφοντας την προσοχή σε ό,τι βρίσκεται πέρα από την άμεση ορατότητα, υποδηλώνοντας ότι το αόρατο είναι μια ζωτική και διαρκής παρουσία.

Μια παρουσία εκτός εθνικών περιπτέρων

Η συμμετοχή του Παπαδόπουλου εντάσσεται στις ανεξάρτητες εκθέσεις της Βενετίας κι όχι στο επίσημο εθνικό περίπτερο κάποιας χώρας. Ωστόσο, η πλατφόρμα της «Personal Structures» αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη τέχνη, προσφέροντας σημαντική διεθνή προβολή.

Να σημειωθεί ότι ο διεθνούς εμβέλειας Κύπριος δημιουργός, που τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στις Κέδαρες, τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε επιλεγεί να συμμετέχει στην 8η έκδοση του Venice Glass Week.

Η έκθεση στο Palazzo Bembo (Αίθουσα G, 2ος όροφος, Riva del Carbon) και στο Palazzo Mora (Αίθουσα 218, 2ος όροφος Strada Nuova) φιλοξενείται από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.