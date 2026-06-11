Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι προ των πυλών και ο κίνδυνος για την υγεία ή και για τη ζωή των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας παραμονεύει, υπενθύμισε μιλώντας στον «Φ» ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου, σημειώνοντας πως κάθε χρόνο «τα νοσοκομεία γεμίζουν με ηλικιωμένους που παρουσιάζουν θερμική εξάντληση ή και θερμοπληξία. Κάποιοι καταλήγουν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ορισμένοι, δυστυχώς, πεθαίνουν».

Οι θερμοκρασίες είναι ήδη υψηλές, είπε, αλλά, «για άλλη μια χρονιά υποχρεωνόμαστε να επανέλθουμε στα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε ως Πολιτεία προχωρήσει σε μια στοχευμένη πολιτική που να καλύπτει τις ανάγκες των ηλικιωμένων μας και να τους προστατεύει από τους κινδύνους του καλοκαιριού».

Σίγουρα, «κυρίαρχο πρόβλημα είναι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και πολύ συχνά παρατηρούμε ότι κάποιοι χαμηλοσυνταξιούχοι, κυρίως, αποφεύγουν ακόμα και τους ανεμιστήρες προκειμένου να κάνουν εξοικονόμηση και σίγουρα για χρήση κλιματιστικού, ούτε λόγος». Αυτό, «έχει ως αποτέλεσμα, την ώρα που όλοι εμείς είμαστε στη δροσιά του κλιματιστικού, είτε στο γραφείο, είτε στο σπίτι ή ακόμα και στο αυτοκίνητό μας, κάποιοι άνθρωποι να κινδυνεύουν από τη ζέστη και μιλάμε για την πιο ευάλωτη ομάδα ανθρώπων σε ό,τι αφορά τις ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες».

Πρέπει να γίνει κατανοητό, πρόσθεσε, ότι «για πολλούς ηλικιωμένους, ιδιαίτερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και όσους ζουν με περιορισμένα εισοδήματα, το πρόσθετο κόστος στο ηλεκτρικό ρεύμα, αποτελεί σημαντικό οικονομικό βάρος.

Παρά τα υφιστάμενα σχέδια στήριξης και τις εκπτώσεις που εφαρμόζονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, επεσήμανε ο κ. Αντωνίου, «η οικονομική ανακούφιση που παρέχεται δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού». Για τον λόγο αυτό, το Παρατηρητήριο θεωρεί ότι «απαιτείται μια πιο στοχευμένη πολιτική στήριξης, με ουσιαστικές εκπτώσεις στην κατανάλωση οικιακού ρεύματος για χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρίες, χρόνιους ασθενείς και ηλικιωμένους που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες».

Παράλληλα, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα μέτρα επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας». Όπως υποστήριξε, «χρειάζεται να εξεταστούν και εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τις ευάλωτες ομάδες».

Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο εισηγείται «τη διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε μέρος της να κατευθύνεται προς νοικοκυριά χαμηλοσυνταξιούχων και άλλων ευάλωτων πολιτών, κατά το πρότυπο πρακτικών που εφαρμόζονται σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες».

«Η προστασία των ηλικιωμένων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μιας ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής και όχι αποσπασματικών παρεμβάσεων που ενεργοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων καύσωνα. Κάθε καλοκαίρι επανέρχεται η ίδια συζήτηση χωρίς να λαμβάνονται μόνιμα μέτρα που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα».

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, «οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν κατά καιρούς οι τοπικές Αρχές, όπως η διάθεση κλιματιζόμενων χώρων σε κοινοτικά κέντρα ή δημοτικά υποστατικά, μπορούν να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, δεν επιλύουν όμως το πρόβλημα σε μόνιμη βάση. Οι ηλικιωμένοι επιστρέφουν στις κατοικίες τους κατά τις βραδινές ώρες και εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές όπου η υγρασία και οι θερμοκρασίες παραμένουν αυξημένες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας».

Υπάρχει ανάγκη, είπε. «για ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους που προκαλούν οι ακραίες θερμοκρασίες και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται από τις ευάλωτες ομάδες. Οι ενημερωτικές εκστρατείες μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη σοβαρών περιστατικών, ιδιαίτερα όταν απευθύνονται σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι ή δεν διαθέτουν επαρκές οικογενειακό και κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο».

Στο πλαίσιο αυτό, «το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας προχωρεί σε σειρά επαφών με αρμόδιους φορείς, με στόχο να συζητηθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας».

Το ζητούμενο, τόνισε «είναι να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης των συνεπειών του καύσωνα, η οποία θα διασφαλίζει ότι κανένας ηλικιωμένος δεν θα αναγκάζεται να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του επειδή αδυνατεί να καλύψει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Έστω και τώρα, ας προχωρήσουμε σε στοχευμένα μέτρα για την στήριξη τους».

Η φροντίδα και η στήριξη των ηλικιωμένων γενικά, είπε καταλήγοντας ο κ. Αντωνίου, «είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο, εμείς παλεύουμε για να ανοίξει επιτέλους, να μπει στον δημόσιο διάλογο, να μπει στις προτεραιότητες όλων και να οδηγήσει σε ένα εθνικό σύστημα φροντίδας». Προσφάτως, «είχαμε συνάντηση και με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών επί του θέματος. Καταθέσαμε τις απόψεις και τις εισηγήσεις μας».

Καταλήγοντας ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως «δυστυχώς, τη στιγμή που ο πληθυσμός μας γερνά, η ανάγκη για φροντίδα αλλά και για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες μεγαλώνει, αλλά, προς το παρόν, επί της ουσίας δεν έχουμε πράξει τα δέοντα».