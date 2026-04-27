Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η επίσκεψη στη Ρωσία αποτελεί νέο σταθμό στον διπλωματικό κύκλο επαφών του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης στο Ισλαμαμπάντ.

«Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών (…) έφθασε στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία (…) για μα συναντηθεί και να συζητήσει με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμπάς Αραγτσί, καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνεχίζει το διπλωματικό μπαλέτο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει υποστήριξη στον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ πριν από δυο εβδομάδες και κάτι.

Ενώ οδεύουν να συμπληρωθούν τρεις εβδομάδες αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η Μόσχα παραμένει ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Καζέμ Τζαλαλί, σημείωσε μέσω X ότι το Ιράν και η Ρωσία ανήκουν σε «ενωμένο μέτωπο» που έχει απέναντί του τις «παγκόσμιες ηγεμονικές δυνάμεις» κι επιδιώκει «έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη μονομέρεια και τη δυτική κυριαρχία».

Ελλείψει σαφούς προοπτικής συνάντησης με αμερικανούς αντιπροσώπους, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει τις επαφές του, ιδίως με την ηγεσία του Πακιστάν, που έχει αναλάβει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή και φιλοξένησε τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

