Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σήμερα στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού, που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν και την παρατεταμένη ενεργειακή πίεση, δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί, σύμφωνα με το Bloomberg.

Με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να διαρκούν πάνω από τρεις μήνες και να διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προβλέπουν αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%.

Η κίνηση αυτή θα καθιστούσε την ΕΚΤ την πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα διεθνώς που προχωρά σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής ως απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η σύγκρουση.

Όπως και οι αντίστοιχες αρχές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα στελέχη της ΕΚΤ είχαν αρχικά εκτιμήσει ότι η νέα έξαρση του πληθωρισμού θα ήταν προσωρινή. Ωστόσο, η περιορισμένη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και οι ενδείξεις ότι οι αυξήσεις των τιμών επεκτείνονται πέραν της ενέργειας ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερες από μία αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Η ΕΚΤ αναμένεται επίσης να δημοσιοποιήσει σήμερα τις νεότερες προβλέψεις της για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος έφθασε το 3,2% τον Μάιο, ενδέχεται να επιταχυνθεί περαιτέρω.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξουν σημαντικές ανοδικές αναθεωρήσεις για το τρέχον και το επόμενο έτος, ενώ οι επενδυτές προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στη χρονιά, στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων.