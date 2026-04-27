Στόλος ακτιβιστών από διάφορες χώρες απέπλευσε από τη Σικελία με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο μιας μεγάλης πρωτοβουλίας που στοχεύει τόσο στην παροχή ενίσχυσης στον παλαιστινιακό θύλακο όσο και στην ανάδειξη της ανάγκης για δημιουργία μόνιμου ανθρωπιστικού διαδρόμου.

Έπειτα από καθυστέρηση οφειλόμενη στις καιρικές συνθήκες, 56 σκάφη απέπλευσαν από λιμάνι κοντά στις Συρακούσες, ανακοίνωσε η οργανώτρια Global Sumud Flotilla, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για τα περισσότερα πλοία που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε εγχείρημα να παραδοθεί βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο.

Zeteo's @enoughformethx is on board as the Global Sumud Flotilla prepares for a high-risk journey — in what could become the largest attempt yet to challenge the blockade. April 26, 2026

Αμφισβητείται πάντως το αν ο νέος στόλος θα μπορέσει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος επιβάλλεται από το 2007 στην πυκνοκατοικημένη, μικρή περιοχή, που ισοπεδώθηκε τα δυο χρόνια εντατικών βομβαρδισμών.

Διακηρυγμένος στόχος του Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») είναι επίσης να προωθήσει τη δημιουργία μόνιμου ανθρωπιστικού διαδρόμου.

Ωστόσο οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αποτρέψει μέχρι σήμερα όλα τα εγχειρήματα αυτής της φύσης. Στην προηγούμενη προσπάθεια, το 2025, ο στόλος ιδιωτικών σκαφών υπέστη έφοδο των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων, που συνέλαβαν δεκάδες ακτιβιστές και τα πλεούμενα.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα, κλείστηκαν ραντεβού στη θάλασσα με άλλα σκάφη που θα αποπλεύσουν από άλλες χώρες προτού κατευθυνθούν ανατολικά.

Τον στόλο συνοδεύουν πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms και το Arctic Sunrise της Greenpeace.

