Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο ανατολικό Όστιν των ΗΠΑ, αργά το βράδυ της Κυριακης (τοπική ώρα) με τις αρχές να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες και τον δράστη να φέρεται να έχει διαφύγει.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου που διέφυγε με αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα δημοφιλές εστιατόριο, με τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία ενώ υπάρχουν αναφορές και για θύματα, Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Sam’s ΒΒQ.
Ο ύποπτος φαίνεται να διέφυγε με αυτοκίνητο και, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, οι ερευνητές ακολουθούν μια μαρτυρία με την ελπίδα να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο.