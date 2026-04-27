Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όταν καταπλακώθηκε από σύστημα ανύψωσης κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση της σκηνής της συναυλίας της Σακίρα στην παραλία της Κοπακαμπάνα, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση.

Η συναυλία προγραμματίζεται τη 2η Μαΐου με τη διάσημη κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές και οι οργανωτές της εκδήλωσης.

Η συναυλία της Σακίρα θα γίνει στην άμμο της παραλίας Κοπακαμπάνα

Για πάνω από δύο εβδομάδες, εργάτες στήνουν μεγάλη σκηνή στην άμμο της διεθνώς γνωστής παραλίας Κοπακαμπάνα, όπου αναμένεται να συρρεύσει το Σάββατο πελώριο πλήθος κόσμου, αποτελούμενο από Βραζιλιάνους και ξένους τουρίστες.

Ο άνδρας παγιδεύτηκε και τα πόδια του συνθλίφτηκαν σε «σύστημα ανύψωσης» προτού τον απεγκλωβίσουν άλλοι παρόντες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της βραζιλιάνικης μητρόπολης.

Δείτε το παρακάτω βίντεο

🚨💥Trabalhador morreu durante a montagem do palco para o show da Shakira, na Praia de Copacabana domingo. pic.twitter.com/3FIJJLj1KX April 27, 2026

Tão falando que o cara m0rreu esm4gado. Acidente lá no palco da Shakira agora " pic.twitter.com/GzbnWGCQUr — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) April 26, 2026

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε. «Δυστυχώς, ο τεχνικός πέθανε στο νοσοκομείο», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή της η εταιρεία Bonus Track, που οργανώνει τη συναυλία.

«Είδαμε κόσμο να τρέχει» και «όταν στρέψαμε το βλέμμα προς τα εκεί, όλη η δομή είχε καταρρεύσει στο έδαφος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντόνιου Μάρκους Φεχέιρα ντος Σάντους, που εργάζεται στην παραλία.

Πριν από μερικές ημέρες, την 13η Απριλίου, η αστυνομία εντόπισε κι απομάκρυνε «εκρηκτικό μηχανισμό» από χώρο περιπάτου στην Κοπακαμπάνα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, επρόκειτο για χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, μη θανατηφόρο όπλο αποτροπής, σχεδιασμένο για να αποπροσανατολίζει προσωρινά.

Συναυλίες όπως αυτή της Σακίρα προσελκύουν γενικά τεράστια πλήθη.

Την περίοδο του φθινοπώρου του νότιου ημισφαιρίου (Μάρτιος-Ιούνιος), ο δήμος αναμένει κάπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες να επισκεφθούν το Ρίο.

Σύμφωνα με τον δημοτικό οργανισμό τουρισμού Riotur, κάπου 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν την περασμένη χρονιά σε παρόμοια δωρεάν συναυλία της Λέιντι Γκάγκα, ενώ κάπου 1,6 εκατ. σε εκείνη της Μαντόνα το 2024.

iefimerida.gr