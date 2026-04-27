Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν ακόμη ένα πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις άνδρες που φέρονται να συνδέονταν με διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων, σε μια επιχείρηση που εντάσσεται στη συνεχιζόμενη και αμφιλεγόμενη εκστρατεία της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Το ταχύπλοο που μπήκε στο στόχαστρο «εκμεταλλεύονταν» ξένες «τρομοκρατικές οργανώσεις», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας βίντεο 15 δευτερολέπτων που απαθανατίζει την καταστροφή του σκάφους.

On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x April 27, 2026

Επανέλαβε τυποποιημένη φρασεολογία που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης–που είναι πλέον δεκάδες από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε οποιαδήποτε αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτές διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

