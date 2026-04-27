Μήνυμα κατά των εντάσεων και του φανατισμού έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή στην Πάφο. Τόνισε ότι ο χώρος της Εκκλησίας οφείλει να παραμένει πεδίο γαλήνης και πνευματικής ηρεμίας, καλώντας εμμέσως σε νηφαλιότητα και αποφυγή περαιτέρω έντασης.

Αναφερόμενος στο συμβάν που εκτυλίχθηκε μεταξύ του Πρωτοσύγκελλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, Ιωάννη Θεοχάρους, και του τέως Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικού ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι «τέτοια περιστατικά προκαλούν μόνο θλίψη». Όπως σημείωσε, η ένταση που δημιουργήθηκε δεν συνάδει με το πνεύμα της Εκκλησίας, το οποίο επιτάσσει ενότητα, σύνεση και εσωτερική γαλήνη.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, καθώς η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, ενώ παράλληλα τυγχάνει χειρισμού από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής επεσήμανε ακόμη ότι «το γενικότερο κλίμα έντασης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα ενισχύει φαινόμενα φανατισμού, τα οποία δεν έχουν θέση στους κόλπους της Εκκλησίας».

Καταλήγοντας, επανέλαβε την ανάγκη να επικρατήσει ψυχραιμία και σεβασμός, ώστε να διαφυλαχθεί ο πνευματικός χαρακτήρας της Εκκλησίας και η ενότητά της.

