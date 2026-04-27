Πρωτοφανή συμβάντα φαίνεται να συνέβησαν χθες κατά την Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αποστόλου Παύλου στην Πάφο. Ο ιερέας του ναού κατάγγειλε επίθεση εναντίον του από τον τελούντα εν αργία Επίσκοπο Τυχικό και μάλιστα μέσα στο ιερό του ναού, ενώ ο Μητροπολίτης τέως Πάφου απορρίπτει ως ψεύδη τα όσα του καταλογίζονται. Η κατάληξη της ασυνήθιστης αυτής κατάστασης ήταν η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου όπου οι φερόμενοι ως ενεχόμενοι στο επεισόδιο εντός του ιερού ναού κατήγγειλαν αλλήλους.

Τα όσα συνέβησαν κυριολεκτικά για πρώτη φορά εντός ενός ναού στον τόπο μας, έγιναν κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αποστόλου Παύλου στο κέντρο της Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία του ιερέα του ναού, ο Μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός εισήλθε στην εκκλησία και κατευθύνθηκε προς το ιερό, με σκοπό να μετέχει στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Ο ιερέας ανέφερε ότι προσέγγισε τον Επίσκοπο Τυχικό υποδεικνύοντας του ότι δεν έχει δικαίωμα να μετέχει στη Θεία Λειτουργία, αφού τελεί σε αργία με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και τον κάλεσε να αποχωρήσει για να μην τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο κ. Τυχικός σύμφωνα με την καταγγελία του ιερέα, αντέδρασε στην υπόδειξη και ακολούθησε λογομαχία και στη συνέχεια σωματική απώθηση του από πλευράς του κ. Τυχικού.

Ο ιερέας ανέφερε ότι αισθάνθηκε πόνο στον αυχένα, όπου είχε προχωρήσει πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Με το εξιτήριο που έλαβε λίγες ώρες αργότερα, ο ιερέας μετέβη αμέσως στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου όπου κατάγγειλε επίθεση από τον εν αργία Επίσκοπο Τυχικό και πρόκληση σωματικής βλάβης. Ο ιερέας είχε δεμένο το χέρι με επίδεσμο και συνοδευόταν από συγγενικά του πρόσωπα.

Αμέσως μόλις αναχώρησε από την Αστυνομία Πάφου ο παραπονούμενος, κατέφθασε εκεί και ο Επίσκοπος Τυχικός, συνοδευόμενος και αυτός από συγγενικά του πρόσωπα. Ο Μητροπολίτης τέως Πάφου εισήλθε εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης, χωρίς να προβεί σε δήλωση στον «Φ», που ήταν επί τόπου και σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε και αυτός μήνυση για ψευδή καταγγελία σε βάρος του από πλευράς του ιερέα, υποστηρίζοντας ότι είναι μυθεύματα τα όσα του καταλογίζει.