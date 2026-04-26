Απάντηση στα όσα κατήγγειλε εναντίον του ο ιερέας του ναού Αποστόλου Παύλου στην Πάφο δίνει με γραπτή του δήλωση δια των συνηγόρων του ο Επίσκοπος Τυχικός. Απορρίπτοντας τα περί προσπάθειας του να λάβει μέρος στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης τέως Πάφου υποστηρίζει ότι μετέβη στον εν λόγω ναό με σκοπό να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία και να προσευχηθεί, προβαίνοντας κατά την εκκλησιαστική τάξη σε μνημόνευση ονομάτων υπέρ ζώντων και τεθνεώτων και όχι για να ασκήσει λειτουργικά καθήκοντα.

Κατά τη διάρκεια της προσευχής του, υποστηρίζει, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τον ιερέα του ναού που του διατάραξε, όπως αναφέρει την προσευχή και του απηύθυνε επίμονες παρατηρήσεις. Η συμπεριφορά του ιερέα, αναφέρει ο Επίσκοπος Τυχικός στη δήλωση του, κορυφώθηκε με σωματική επαφή εκ μέρους του ιερέα ο οποίος τον τράβηξε από το μπράτσο για να τον απομακρύνει από τον χώρο λατρείας, προκαλώντας, όπως τονίζει, ένταση στο χώρο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του εν αργία Μητροπολίτη, ο κ. Τυχικός αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία ζητώντας από τον ιερέα να επιστρέψει στα καθήκοντα του και να του επιτρέψει να συνεχίσει την προσευχή του. Υποστηρίζει μάλιστα ότι φίλησε και το χέρι του ιερέα στο σημείο εκείνο. Όταν ο ιερέας επέμεινε για την αποχώρηση Τυχικού, αναφέρεται στη γραπτή δήλωση, ο τελευταίος αποχώρησε από το ιερό του ναού για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω ένταση και μετέβη στο Ψαλτήριο του ναού.

Ο Επίσκοπος Τυχικός απορρίπτει ότι υπήρξε οποιαδήποτε βία εκ μέρους του και επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες που βεβαιώνουν για κάτι τέτοιο. Απορρίπτει επίσης τα περί τραυματισμού του ιερέα κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Ο κ. Τυχικός, γνωστοποιεί η δήλωση των εκπροσώπων του, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του για την προάσπιση της προσωπικότητας του και την αποκατάσταση της αλήθειας, ενώ προβαίνει ήδη σε όλες τις ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του συμβάντος.

Καλεί δε τις εκκλησιαστικές αρχές να μην παραγνωρίσουν και να παρακωλύσουν το δικαίωμα προσευχής του, σε θρησκευτικούς χώρους.

Ανάδελφες συμπεριφορές δεν χωρούν μέσα στο υγιές πνεύμα και κλίμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καταλήγει η δήλωση.