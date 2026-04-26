Στη δημοσιότητα δόθηκε το όνομα του θύματος που έχασε χθες τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τις Βρετανικές Βάσεις, πρόκειται για τον Ολεγκάντρ Ντενισένκο (Olekgandr Denysenko) από την Ουκρανία, μόνιμο κάτοικο Κύπρου, ηλικίας 35 ετών. Στη μοτοσικλέτα επέβαινε και 40χρονη η οποία τραυματίστηκε.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος ηλικίας 74 ετών έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και θα παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σε έλεγχο αλκοόλης, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.