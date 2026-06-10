Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε άτυπο οικισμό κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Κλίβελαντ, όπου ομάδα ενόπλων εισέβαλε σε άτυπο οικισμό και άνοιξε πυρ εναντίον κατοίκων σε διαφορετικά σημεία του καταυλισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, περισσότεροι από δέκα ύποπτοι φέρονται να αποβιβάστηκαν από ένα λευκό όχημα τύπου Toyota Quantum κοντά σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

«Οι ύποπτοι εισήλθαν στον άτυπο οικισμό από δύο διαφορετικές εισόδους και κινήθηκαν μέσα στην περιοχή, ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλαπλά σημεία, πριν διαφύγουν με το ίδιο όχημα», ανέφερε η αστυνομία.

Οι αρχές έλαβαν κλήση για «ένοπλη επίθεση σε εξέλιξη» περίπου στις 23:10 τοπική ώρα της Τρίτης και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και διασώστες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν επί τόπου οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες, ενώ ακόμη ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του αργότερα στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορες ιατρικές μονάδες της περιοχής για νοσηλεία, καθώς έφεραν τραύματα από πυροβόλα όπλα.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία ανέφερε ότι η αιτία του μακελειού αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η Νότια Αφρική συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με περίπου 60 θανάτους ημερησίως κατά μέσο όρο. Οι ένοπλες επιθέσεις σε άτυπους οικισμούς είναι συχνό φαινόμενο και συχνά συνδέονται με συγκρούσεις συμμοριών, εγκληματικές δραστηριότητες ή προσωπικές διαφορές.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ένοπλης βίας στη χώρα. Πέρυσι, εννέα άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε μαζική ένοπλη επίθεση μέσα σε ταβέρνα στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Ένωση Κατόχων Όπλων της Νότιας Αφρικής, στη χώρα κυκλοφορούν περίπου τρία εκατομμύρια νόμιμα καταγεγραμμένα πυροβόλα όπλα, ενώ εκτιμάται ότι τουλάχιστον άλλα τόσα βρίσκονται παράνομα στην κατοχή πολιτών.

protothema.gr