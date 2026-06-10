Οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στην επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν, όταν δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη γυναικών και κοριτσιών που κατηγορήθηκαν για παραβίαση του αυστηρού κώδικα ενδυμασίας.

Οι Ταλιμπάν φέρεται να άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών την Τρίτη, όταν δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της επαρχίας Χεράτ για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη γυναικών και κοριτσιών που κατηγορήθηκαν ότι παραβίασαν τον αυστηρό κώδικα ενδυμασίας που έχει επιβάλει το ισλαμιστικό καθεστώς.

Πυροβολισμοί και καταστολή από τους Ταλιμπάν

Πλάνα που εξασφάλισε το Amu TV δείχνουν κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι σε δρόμο της κοινότητας Τζιμπράιλ, βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, ενώ ακούγονται επανειλημμένοι πυροβολισμοί.

Στα βίντεο καταγράφονται επίσης ένοπλοι αξιωματούχοι να χτυπούν διαδηλωτές με ρόπαλα, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν.

🚨 Second Update: Taliban forces reportedly opened fire on peaceful protesters in Herat’s Jebrail Township after demonstrations erupted over the detention of women and girls. Several people were injured, and more than 10 others have reportedly been arrested. pic.twitter.com/oYoGLQoXuR — Jahanzib Wesa (@jahanzibwesa) June 9, 2026

Πηγές ανέφεραν ότι οι Ταλιμπάν συνέχισαν να πυροβολούν στον αέρα, επιχειρώντας να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος, μεταδίδει η Daily Mail.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από ημέρες αυξανόμενης οργής για τις συλλήψεις γυναικών και κοριτσιών στη Χεράτ, με την κατηγορία ότι δεν συμμορφώθηκαν με την αυστηρή ερμηνεία των Ταλιμπάν σχετικά με την ισλαμική ενδυμασία.

Afghan Taliban Open Fire on Civilians Protesting in Herat



A peaceful protest took place in Herat, where men and women gathered to demand education, work, and basic rights.



Afghan Taliban forces opened fire on the protesters, killing dozens. pic.twitter.com/BuDV3oJF4c June 9, 2026

Συλλήψεις γυναικών για παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας

Σύμφωνα με το Amu TV, δεκάδες γυναίκες τέθηκαν υπό κράτηση από αξιωματούχους του υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Αμαρτίας των Ταλιμπάν, ενώ ανεξάρτητες πηγές επιβεβαίωσαν τη σύλληψη τουλάχιστον 21 εξ αυτών.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, καταδίκασε έντονα το κύμα συλλήψεων.

«Είμαι βαθιά ανησυχημένος που, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δεκάδες γυναίκες στο Χεράτ συνεχίζουν να συλλαμβάνονται και να κρατούνται αυθαίρετα για παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας των Ταλιμπάν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Οι συλλήψεις πρέπει να σταματήσουν και οι γυναίκες πρέπει να αφεθούν ελεύθερες αμέσως», πρόσθεσε.

Taliban and Afghan goons targeted innocent Tajiks/Hazara including women in Herat today. We will not forget nor forgive! ‼️ pic.twitter.com/H05n1a9Om3 — National Resistance Front (NRF) 🇦🇫 (@NRFMediaCell) June 9, 2026

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της Χεράτ. Ανάμεσα στις κρατούμενες φέρεται να βρίσκεται και μία νοσοκόμα που εργάζεται στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Χεράτ.

Τη Δευτέρα είχαν διανεμηθεί φυλλάδια στην περιοχή, καλώντας τους κατοίκους να συγκεντρωθούν στις 8 το πρωί της Τρίτης στην Περιφέρεια 13 της κοινότητας Τζιμπράιλ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις.

Από την επιστροφή τους στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει ολοένα και αυστηρότερους περιορισμούς στις γυναίκες και τα κορίτσια, απαγορεύοντας τη δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, περιορίζοντας την απασχόλησή τους και θεσπίζοντας ολοένα αυστηρότερους κανόνες για την παρουσία τους στον δημόσιο χώρο.

Η διαμαρτυρία στη Χεράτ θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών που αμφισβήτησαν ευθέως αυτό που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως «φυλετικό απαρτχάιντ» των Ταλιμπάν.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι συνθήκες ζωής για τους απλούς Αφγανούς, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια, έχουν επιδεινωθεί δραματικά.

UN urges Afghan Taliban to end arrests of women over dress rules https://t.co/bQI2Eq4VUs https://t.co/bQI2Eq4VUs — Reuters (@Reuters) June 8, 2026

Ανησυχητική έκθεση του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν

Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, δήλωσε:

«Η πληθώρα διαταγμάτων και νόμων που ανακοίνωσαν οι αρχές από την ανάληψη της εξουσίας το 2021 έχει καταστροφικές επιπτώσεις στον αφγανικό λαό, ιδίως στις γυναίκες και τα κορίτσια».

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποκλείονται από κάθε μορφή εκπαίδευσης μετά την πρωτοβάθμια βαθμίδα, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2022 έχει απαγορευθεί η φοίτησή τους στα πανεπιστήμια. Τον Νοέμβριο του 2025 οι τελικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά χωρίς τη συμμετοχή γυναικών, μετά την απαγόρευση εισαγωγής τους στις ιατρικές σχολές από τον Δεκέμβριο του 2024.

Παράλληλα, γυναίκες που θεωρήθηκε ότι δεν συμμορφώνονταν με την υποχρέωση να φορούν τσαντόρ απομακρύνθηκαν από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αποκλείστηκαν από δημόσιες αγορές και υπηρεσίες.

Update from the WDI Afghanistan Online Education Program:



This month, donations have been very low. Unfortunately, we do not have enough funding to cover internet access, teacher payments, and student needs for June.



We will send a donation update to all supporters next week… pic.twitter.com/OCMjeKOW7T — WDI.Afghanistan (@WDIAfghanistan1) June 8, 2026

«Νεκροταφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Νέος νόμος προβλέπει επίσης ότι τα κορίτσια πρέπει να περιμένουν μέχρι την εφηβεία για να ζητήσουν τη λύση ενός γάμου, ενώ οι γυναίκες που επιδιώκουν να εγκαταλείψουν έναν βίαιο σύζυγο υποχρεώνονται να περάσουν από διαδικασία διαμεσολάβησης.

«Οι αρχές έχουν, στην ουσία, ποινικοποιήσει την παρουσία γυναικών και κοριτσιών στη δημόσια ζωή», δήλωσε ο Τουρκ.

«Η διάκριση επηρεάζει την υγειονομική τους περίθαλψη, την πρόσβασή τους στον δημόσιο χώρο, καθώς και την ελευθερία κίνησης και έκφρασής τους».

«Το Αφγανιστάν είναι ένα νεκροταφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα», κατέληξε.

iefimerida.gr