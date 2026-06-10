Οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στην επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν, όταν δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη γυναικών και κοριτσιών που κατηγορήθηκαν για παραβίαση του αυστηρού κώδικα ενδυμασίας.
Οι Ταλιμπάν φέρεται να άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών την Τρίτη, όταν δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της επαρχίας Χεράτ για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη γυναικών και κοριτσιών που κατηγορήθηκαν ότι παραβίασαν τον αυστηρό κώδικα ενδυμασίας που έχει επιβάλει το ισλαμιστικό καθεστώς.
Πυροβολισμοί και καταστολή από τους Ταλιμπάν
Πλάνα που εξασφάλισε το Amu TV δείχνουν κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι σε δρόμο της κοινότητας Τζιμπράιλ, βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, ενώ ακούγονται επανειλημμένοι πυροβολισμοί.
Στα βίντεο καταγράφονται επίσης ένοπλοι αξιωματούχοι να χτυπούν διαδηλωτές με ρόπαλα, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν.
Πηγές ανέφεραν ότι οι Ταλιμπάν συνέχισαν να πυροβολούν στον αέρα, επιχειρώντας να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος, μεταδίδει η Daily Mail.
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από ημέρες αυξανόμενης οργής για τις συλλήψεις γυναικών και κοριτσιών στη Χεράτ, με την κατηγορία ότι δεν συμμορφώθηκαν με την αυστηρή ερμηνεία των Ταλιμπάν σχετικά με την ισλαμική ενδυμασία.
Συλλήψεις γυναικών για παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας
Σύμφωνα με το Amu TV, δεκάδες γυναίκες τέθηκαν υπό κράτηση από αξιωματούχους του υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Αμαρτίας των Ταλιμπάν, ενώ ανεξάρτητες πηγές επιβεβαίωσαν τη σύλληψη τουλάχιστον 21 εξ αυτών.
Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, καταδίκασε έντονα το κύμα συλλήψεων.
«Είμαι βαθιά ανησυχημένος που, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δεκάδες γυναίκες στο Χεράτ συνεχίζουν να συλλαμβάνονται και να κρατούνται αυθαίρετα για παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας των Ταλιμπάν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
«Οι συλλήψεις πρέπει να σταματήσουν και οι γυναίκες πρέπει να αφεθούν ελεύθερες αμέσως», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της Χεράτ. Ανάμεσα στις κρατούμενες φέρεται να βρίσκεται και μία νοσοκόμα που εργάζεται στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Χεράτ.
Τη Δευτέρα είχαν διανεμηθεί φυλλάδια στην περιοχή, καλώντας τους κατοίκους να συγκεντρωθούν στις 8 το πρωί της Τρίτης στην Περιφέρεια 13 της κοινότητας Τζιμπράιλ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις.
Από την επιστροφή τους στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει ολοένα και αυστηρότερους περιορισμούς στις γυναίκες και τα κορίτσια, απαγορεύοντας τη δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, περιορίζοντας την απασχόλησή τους και θεσπίζοντας ολοένα αυστηρότερους κανόνες για την παρουσία τους στον δημόσιο χώρο.
Η διαμαρτυρία στη Χεράτ θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών που αμφισβήτησαν ευθέως αυτό που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως «φυλετικό απαρτχάιντ» των Ταλιμπάν.
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι συνθήκες ζωής για τους απλούς Αφγανούς, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια, έχουν επιδεινωθεί δραματικά.
Ανησυχητική έκθεση του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν
Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, δήλωσε:
«Η πληθώρα διαταγμάτων και νόμων που ανακοίνωσαν οι αρχές από την ανάληψη της εξουσίας το 2021 έχει καταστροφικές επιπτώσεις στον αφγανικό λαό, ιδίως στις γυναίκες και τα κορίτσια».
Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποκλείονται από κάθε μορφή εκπαίδευσης μετά την πρωτοβάθμια βαθμίδα, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2022 έχει απαγορευθεί η φοίτησή τους στα πανεπιστήμια. Τον Νοέμβριο του 2025 οι τελικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά χωρίς τη συμμετοχή γυναικών, μετά την απαγόρευση εισαγωγής τους στις ιατρικές σχολές από τον Δεκέμβριο του 2024.
Παράλληλα, γυναίκες που θεωρήθηκε ότι δεν συμμορφώνονταν με την υποχρέωση να φορούν τσαντόρ απομακρύνθηκαν από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αποκλείστηκαν από δημόσιες αγορές και υπηρεσίες.
«Νεκροταφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα»
Νέος νόμος προβλέπει επίσης ότι τα κορίτσια πρέπει να περιμένουν μέχρι την εφηβεία για να ζητήσουν τη λύση ενός γάμου, ενώ οι γυναίκες που επιδιώκουν να εγκαταλείψουν έναν βίαιο σύζυγο υποχρεώνονται να περάσουν από διαδικασία διαμεσολάβησης.
«Οι αρχές έχουν, στην ουσία, ποινικοποιήσει την παρουσία γυναικών και κοριτσιών στη δημόσια ζωή», δήλωσε ο Τουρκ.
«Η διάκριση επηρεάζει την υγειονομική τους περίθαλψη, την πρόσβασή τους στον δημόσιο χώρο, καθώς και την ελευθερία κίνησης και έκφρασής τους».
«Το Αφγανιστάν είναι ένα νεκροταφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα», κατέληξε.