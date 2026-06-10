Σηκώνει μανίκια ο Ζήσης Βρύζας στον ΑΠΟΕΛ και μπαίνει άμεσα στα βαθιά, αναλαμβάνοντας να τρέξει μία σειρά από σημαντικά ζητήματα που παραμένουν ανοικτά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ελλαδίτης αθλητικός διευθυντής, ο οποίος επιλέχθηκε από τη διοίκηση για να αποτελέσει την κορυφή του ποδοσφαιρικού οργανογράμματος για την επόμενη διετία, αφίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/6) στην Κύπρο και έπιασε αμέσως δουλειά στον Αρχάγγελο.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχε «κλειδώσει» από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο Βρύζας βρέθηκε το Σάββατο στην Κύπρο, είχε κατ’ ιδίαν επαφές με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και μετά τις τελικές συζητήσεις οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, με το φιρμάνι να εκδίδεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Την Κυριακή επέστρεψε στην Ελλάδα για να διευθετήσει προσωπικές εκκρεμότητες και σήμερα βρίσκεται εκ νέου στο νησί για την ανάληψη των καθηκόντων του.

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