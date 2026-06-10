Στο 4,4% μειώθηκε η ανεργία στην Κύπρο το 2025, από 4,9% το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat, με τη χώρα να παραμένει αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ για τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών που ανήκαν στο εργατικό δυναμικό διαμορφώθηκε στο 6,0% το 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σύγκριση με το 5,9% που είχε καταγραφεί το 2024.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Ισπανία με 10,5%, στη Φινλανδία με 9,7% και στην Ελλάδα με 8,9%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Τσεχία με 2,8%, καθώς και στην Πολωνία και τη Μάλτα με 3,1%.

Σύνδεση ανεργίας και μορφωτικού επιπέδου

Η Eurostat επισημαίνει τη στενή σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και ανεργίας, καθώς τα άτομα με χαμηλότερη εκπαίδευση αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να μείνουν εκτός αγοράς εργασίας.

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα ηλικίας 25-74 ετών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ανήλθε το 2025 στο 10,5%, έναντι 4,7% για όσους είχαν μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και 3,6% για τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Στην Κύπρο, η ανεργία των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο διαμορφώθηκε στο 4,8% το 2025, ποσοστό που ήταν το τρίτο χαμηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ ατόμων με χαμηλή εκπαίδευση καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 38,8%, στη Σουηδία με 20,0% και στη Φινλανδία με 18,8%.

Οι ίδιες χώρες παρουσίασαν και τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ ατόμων με χαμηλό και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Στη Σλοβακία, η διαφορά έφθασε τις 36,7 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το ποσοστό ανεργίας ήταν 38,8% για τα άτομα χαμηλής εκπαίδευσης, έναντι μόλις 2,1% για τα άτομα υψηλής εκπαίδευσης.

Στη Σουηδία, η διαφορά ανήλθε στις 14,9 ποσοστιαίες μονάδες, με 20,0% για τα άτομα χαμηλής εκπαίδευσης και 5,1% για τα άτομα υψηλής εκπαίδευσης. Στη Φινλανδία, η αντίστοιχη διαφορά ήταν 13,9 ποσοστιαίες μονάδες, με 18,8% έναντι 4,9%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημαντική επίδραση της εκπαίδευσης στις προοπτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αντιμετωπίζουν αισθητά χαμηλότερο κίνδυνο ανεργίας.