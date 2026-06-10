Οι συναλλαγές με τις κάρτες της Τράπεζας Κύπρου αποκτούν μια εντελώς νέα διάσταση. Οι πελάτες μπορούν πλέον να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία του εμπόρου για κάθε πληρωμή, απευθείας μέσα από το BoC Mobile App και το Internet Banking.

Με τη νέα αυτή δυνατότητα, κάθε συναλλαγή γίνεται άμεσα αναγνωρίσιμη, πιο διαφανής και πιο εύκολη στην επιβεβαίωση.

Το νέο εμπλουτισμένο ιστορικό συναλλαγών προσφέρει στους χρήστες μια πλήρη εικόνα για κάθε κίνηση.

Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν:

Όνομα εμπόρου — Αναγνωρίσιμη περιγραφή του συνεργάτη, αντί για κωδικούς.

— Αναγνωρίσιμη περιγραφή του συνεργάτη, αντί για κωδικούς. Λογότυπο εμπόρου — Άμεση οπτική ταυτοποίηση της επιχείρησης.

— Άμεση οπτική ταυτοποίηση της επιχείρησης. Λεπτομέρειες τοποθεσίας — Ακριβές σημείο συναλλαγής μέσω χάρτη.

Όπως δήλωσε η Κατερίνα Οικονομίδου, Διευθύντρια Υπηρεσίας Καρτών Τράπεζας Κύπρου: «Η Τράπεζα ανεβάζει τον πήχη, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Snowdrop Solutions, μιας εταιρείας που εμπιστεύεται η Google, για να βελτιώσει την πραγματική εμπειρία του χρήστη. Μετατρέπουμε κάθε συναλλαγή σε άμεσα αναγνωρίσιμη πληροφορία, προσφέροντας στους πελάτες μας μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής».