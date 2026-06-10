Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από καρχαρία κοντά στο Panhandle της Φλόριντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα σε μαρίνα της Ναυτικής Μονάδας Υποστήριξης της Πόλης του Παναμά (NSAPC), περίπου στις 11:45 π.μ., το πρωί, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Η στιγμή της επίθεσης

Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κολυμπούσε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος όταν δέχτηκε την επίθεση.

Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, η οποία παραμένει σοβαρή. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

Η διοίκηση της NSAPC δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει νέες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν προσοχή και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών. Οι έρευνες είναι εντατικές.

iefimerida.gr