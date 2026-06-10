Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από καρχαρία κοντά στο Panhandle της Φλόριντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα σε μαρίνα της Ναυτικής Μονάδας Υποστήριξης της Πόλης του Παναμά (NSAPC), περίπου στις 11:45 π.μ., το πρωί, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Η στιγμή της επίθεσης

A civilian employee with the Naval Surface Warfare Center was critically injured in a shark attack on June 8 while swimming during his lunch break at the Naval Support Activity Panama City Marina.



The attack occurred around 11:45 a.m., prompting a response from NSA Panama City… pic.twitter.com/fGUlM8huXT — Breaking911 (@Breaking911) June 9, 2026

Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

🔴 Civilian employee critically injured in shark attack during lunch break swim at Florida naval facility



◼️ Attack took place on June 8 off Naval Support Activity Panama City Marina pic.twitter.com/D5C3XkwsoG — Anadolu English (@anadoluagency) June 10, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κολυμπούσε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος όταν δέχτηκε την επίθεση.

Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, η οποία παραμένει σοβαρή. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

Η διοίκηση της NSAPC δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει νέες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν προσοχή και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών. Οι έρευνες είναι εντατικές.

iefimerida.gr