Μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας, ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής θα γίνονται από την 1η Ιουλίου οι πληρωμές ενοικίων. Μάλιστα όσοι δεν συμμορφώνονται θα πρέπει να το πράξουν εντός 60 ημερών.

Εάν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να υπάρξει συμμόρφωση, στα φυσικά πρόσωπα θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ύψους €300 ενώ για τα νομικά πρόσωπα, η χρηματική επιβάρυνση ανέρχεται σε €500 ή €1.000, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Τώρα να δούμε πόσοι θα εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη πρόνοια. Πάντως, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης όσοι ενοικιαστές δηλώνουν πως πληρώνουν ενοίκιο, λαμβάνουν φορολογική έκπτωση €2.000.

Ε..ΠΑ