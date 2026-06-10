Παρέμβαση στο θέμα της κατάργησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, έκανε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, με επιστολή της προς τους προέδρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και την Πρόεδρο της Βουλή των Αντιπροσώπων. Η εισήγηση για κατάργηση της Επιτροπής, φέρεται να έχει προέλθει από το ΕΛΑΜ, ωστόσο, όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής το πολιτικό σκηνικό, δεν φαίνεται να εξασφαλίζει τη στήριξη άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Η Επίτροπος υπενθυμίζει ότι η επιτροπή έχει διαχρονικά διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αναδεικνύοντας ζητήματα διακρίσεων και ανισοτήτων, ενώ έχει συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθετικών ρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η έμφυλη βία, η εμπορία προσώπων και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, σημειώνει ότι η Επιτροπή διατήρησε σταθερά τα ζητήματα αυτά στο δημόσιο διάλογο, συμβάλλοντας στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην εμπέδωση ενός πλαισίου σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, με την Επίτροπο να προειδοποιεί για «ανησυχητικές οπισθοδρομήσεις» σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων, καθώς και για αυξανόμενες τάσεις αμφισβήτησης κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών. Υπό αυτό το πρίσμα, υπογραμμίζει ότι «η διατήρηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία. Η συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και στην προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ».

Διαφύλαξη ρόλου Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητά το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών

Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων και όλα τα πολιτικά κόμματα να διαφυλάξουν τον αυτοτελή ρόλο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και να ενισχύσουν, αντί να περιορίσουν, τους θεσμούς που προάγουν την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Σε ανακοίνωσή του, το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πληροφορίες που φέρουν πολιτικά κόμματα να εξετάζουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Οπως αναφέρει σε ανοικτή επιστολή στους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων, «η συγχώνευση των δύο επιτροπών θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην περιθωριοποίηση των θεμάτων ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα σε μια υπερφορτωμένη επιτροπή, η οποία ήδη καλείται να διαχειριστεί τεράστιο όγκο νομοθετικού έργου που αφορά τη δικαιοσύνη, τη δημόσια τάξη και το συνταγματικό δίκαιο».

Μια τέτοια εξέλιξη, σημειώνει, «θα αποτελούσε σοβαρή θεσμική οπισθοδρόμηση και θα έστελνε ένα εξαιρετικά αρνητικό πολιτικό μήνυμα σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας, πολλαπλών διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών».

Σημειώνει ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασκεί εξειδικευμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο για την εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων, των διεθνών συμβάσεων και των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων ενώ η Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επιτελεί έναν διαφορετικό και εξίσου σημαντικό ρόλο, επικεντρωμένο κυρίως σε ζητήματα συνταγματικού δικαίου, λειτουργίας των δικαστηρίων, δικαστικών διαδικασιών, απονομής της δικαιοσύνης, δημόσιας τάξης και νομοθετικών ρυθμίσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Η διαφορετικότητα των αρμοδιοτήτων τους δεν αποτελεί αδυναμία αλλά συνειδητή θεσμική επιλογή ενός σύγχρονου κοινοβουλίου, αναφέρει το Κυπριακό Λόμπυ ενώ η συγχώνευση των δύο επιτροπών θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην περιθωριοποίηση των θεμάτων ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα σε μια υπερφορτωμένη επιτροπή, η οποία ήδη καλείται να διαχειριστεί τεράστιο όγκο νομοθετικού έργου που αφορά τη δικαιοσύνη, τη δημόσια τάξη και το συνταγματικό δίκαιο. Παράλληλα, προσθέτει, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η κατάργηση της αυτοτελούς κοινοβουλευτικής επιτροπής που φέρει στον τίτλο της την ισότητα των φύλων θα εκληφθεί ως θεσμική υποβάθμιση της σημασίας που αποδίδει η Πολιτεία στην ουσιαστική ισότητα γυναικών και ανδρών.