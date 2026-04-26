Συγκέντρωση ατόμων που υποστηρίζουν τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στην Πάφο.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 15:30 στην Πλατεία Δημαρχείου Πάφου, με τους διοργανωτές να καλούν τους πολίτες σε μαζική και ειρηνική παρουσία, εκφράζοντας, όπως αναφέρουν, την αντίδρασή τους για “τον διασυρμό της Εκκλησίας”, κατά την έκφρασή τους, και τη στήριξή τους προς τον τέως Μητροπολίτη.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτουν είναι η αποκατάσταση του τέως Μητροπολίτη Τυχικού, η εφαρμογή των ιερών κανόνων, όπως αναφέρουν, και η διατήρηση της συμμετοχής του λαού στην εκλογή επισκόπων.

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, αναμένεται να γίνει πορεία προς το κτήριο της Μητρόπολης Πάφου, με στόχο, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, να ακουστεί δυνατά η φωνή των πολιτών.

ΚΥΠΕ