Συνέχεια στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου δόθηκε το μεσημέρι στο πρωτοφανές περιστατικό του πρωινού, εντός του ναού του Αποστόλου Παύλου στην πόλη της Πάφου. Ο ιερέας του ναού, που κατάγγειλε επίθεση από τον εν αργία Επίσκοπο Τυχικό, μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση αμέσως μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο και υπέβαλε γραπτώς καταγγελία κατά του κ. Τυχικού για επίθεση εναντίον του και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Ο ιερέας είχε δεμένο το χέρι με επίδεσμο και συνοδευόταν από συγγενικά του πρόσωπα.

Αμέσως μόλις αναχώρησε από την Αστυνομία Πάφου ο παραπονούμενος, κατέφθασε εκεί και ο Επίσκοπος Τυχικός, συνοδευόμενος και αυτός από συγγενικά του πρόσωπα. Ο Μητροπολίτης τέως Πάφου εισήλθε εντός της Αστυνομικής Διεύθυνησης, χωρίς να προβεί σε δήλωση στο philenews, ήταν επί τόπου και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να καταθέσει και αυτός μήνυση για ψευδή καταγγελία σε βάρος του από πλευράς του ιερέα, υποστηρίζοντας ότι είναι μυθεύματα τα όσα του καταλογίζει.

Όπως αποκάλυψε το πρωί το philenews από ενωρίς το πρωί, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αποστόλου Παύλουστο κέντρο της Πάφου, ο Μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός εισήλθε στην εκκλησία και κατευθύνθηκε προς το ιερό, με σκοπό να μετέχει στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Ο ιερέας του συγκεκριμένου ναού προσέγγισε τον Επίσκοπο Τυχικό αναφέροντας του ότι δεν έχει δικαίωμα να μετέχει στη Θεία Λειτουργίας, αφού τελεί σε αργία με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και τον κάλεσε να αποχωρήσει για να μην τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο κ. Τυχικός σύμφωνα με την καταγγελία του ιερέα, αντέδρασε στην υπόδειξη και ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή μεταξύ των δύο.

Ο ιερέας αισθάνθηκε πόνο στον αυχένα, όπου είχε προχωρήσει πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε γραπτή καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.