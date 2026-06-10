Νέες εικόνες από το iPhone Ultra ήρθαν στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια πιο καθαρή εικόνα για την εμφάνιση της πρώτης αναδιπλούμενης συσκευής της Apple. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για «dummy» συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, η Apple φέρεται να εργάζεται πάνω στο πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, το οποίο αναμένεται να έχει υψηλή τιμή και να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, μαζί με τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max.

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone φημολογείται ότι θα ονομάζεται είτε iPhone Ultra είτε iPhone Fold, και αναμένεται να είναι αρκετά μικρό σε μέγεθος, ενώ όταν ξεδιπλώνει θα αγγίζει περίπου τις διαστάσεις ενός iPad mini (φανταστείτε το κάπως σαν ένα μικρό βιβλίο). Το iPhone Ultra αναμένεται να έχει δύο κάμερες στο πίσω μέρος, ενώ η selfie θα βρίσκεται στο αριστερό πάνω κομμάτι της συσκευής όταν είναι “unfold”, αλλά και στο κέντρο σαν μια τελίτσα όταν είναι “διπλωμένο”.

Τα πλήκτρα για την αυξομείωση της έντασης βρίσκονται στο πάνω μέρος στα αριστερά, ενώ το iPhone Ultra φημολογείται ότι δεν θα περιλαμβάνει Action Button, ενώ οι χρήστες θα πρέπει να περιμένουν ένα νέο Touch ID που θα κάνει τα πάντα. Επίσης, η Apple φαίνεται πως θα αφήσει πίσω και το Face ID για αυτό το μοντέλο.

Δείτε τις εικόνες από την εμφάνισή του:

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