Οκτώ χρόνια μετά τη δολοφονία των Βρετανών βοτανολόγων Ροντ και Ρέιτσελ Σόντερς στη Νότια Αφρική, δικαστήριο του Ντέρμπαν έκρινε ένοχα τρία άτομα που συνδέονταν με υποστηρικτές του ISIS. Το ζευγάρι βασανίστηκε προκειμένου να αποκαλύψει τραπεζικά στοιχεία, δολοφονήθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα πτώματά τους πετάχτηκαν σε ποτάμι όπου υπήρχαν κροκόδειλοι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, το ζευγάρι Βρετανών βοτανολόγων παγκόσμιας φήμης, ο 74χρονος Ροντ Σόντερς και η 63χρονη σύζυγός του Ρέιτσελ, δολοφονήθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αποστολής αναζήτησης σπάνιων ειδών γλαδιόλων σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.

Το ζευγάρι, που ζούσε στο Κέιπ Τάουν και ήταν παντρεμένο για περισσότερα από 30 χρόνια, είχε κατασκηνώσει κοντά σε φράγμα μέσα σε εθνικό πάρκο όταν δέχθηκε επίθεση. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέρμπαν, οι δράστες υπέβαλαν τη Ρέιτσελ σε βασανιστήρια προκειμένου να αποσπάσουν τον κωδικό PIN της χρυσής πιστωτικής της κάρτας και τα τραπεζικά στοιχεία του ζευγαριού.

Ακολούθησε η δολοφονία τους με μαχαίρια, βαριά χτυπήματα και επιθέσεις με λεπίδα τύπου ματσέτας. Στη συνέχεια, οι δράστες τύλιξαν τα πτώματα μέσα στους υπνόσακούς τους και τα πέταξαν από τη γέφυρα του ποταμού Τουγκέλα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Νγκόγιε, όπου υπήρχαν κροκόδειλοι του Νείλου.

Μόλις 48 ώρες πριν από τη δολοφονία τους, οι δύο βοτανολόγοι συμμετείχαν στα γυρίσματα ειδικής εκπομπής του BBC «Gardeners’ World» στα απομακρυσμένα βουνά Ντράκενσμπεργκ, μαζί με τον παρουσιαστή Νικ Μπέιλι. Λίγο μετά τον αποχωρισμό τους από το τηλεοπτικό συνεργείο, το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση ενώ ετοιμαζόταν να στήσει καταυλισμό.

Τους χαρακτήρισε «καλό θήραμα»

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι ο εγκέφαλος της συμμορίας, ο 44χρονος Σαγιεφουντίν Ντελ Βέκιο, Ιταλικής καταγωγής και προσήλυτος στο Ισλάμ, εντόπισε το ζευγάρι και τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Μπίμπι Πατέλ, 34 ετών, και στον συγκάτοικό τους, τον 40χρονο Μούσα Τζάκσον, επίσης προσήλυτο μουσουλμάνο από το Μαλάουι, χαρακτηρίζοντας τους Σόντερς ως «καλό θήραμα».

Αργότερα, αφού ανάγκασε το ζευγάρι να αποκαλύψει τα τραπεζικά του στοιχεία, το δολοφόνησε και έστειλε μήνυμα στη σύζυγο και τον συγκάτοικό του ότι «το θήραμα βρίσκεται στην κόλαση».

Οι δύο συνεργοί συναντήθηκαν με τον Ντελ Βέκιο μέσα στο κλεμμένο Toyota Land Cruiser των θυμάτων. Όπως προέκυψε στο δικαστήριο, εκείνη τη στιγμή ο Ροντ και η Ρέιτσελ Σόντερς ήταν ήδη νεκροί στο πίσω μέρος του οχήματος.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η Ρέιτσελ είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κρανίου με βαριά λεπίδα τύπου ματσέτας, ενώ είχε μαχαιρωθεί επανειλημμένα στην πλάτη. Είχε επίσης δεχθεί ισχυρά χτυπήματα με βαρύ αμβλύ αντικείμενο. Οι αρχές εκτιμούν ότι το ίδιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και για να συνθλίψει το κρανίο του συζύγου της.

Τα πτώματα τοποθετήθηκαν στους υπνόσακούς τους και μεταφέρθηκαν στο πίσω μέρος του Toyota Land Cruiser. Στη συνέχεια, οι δράστες συναντήθηκαν στο δάσος και κατευθύνθηκαν προς τη γέφυρα του ποταμού Τουγκέλα, απ’ όπου πέταξαν τους δύο νεκρούς στους κροκόδειλους.

Ήταν αδύνατη η αναγνώρισή τους

Παρά την προσπάθεια εξαφάνισης των στοιχείων, τα πτώματα ξεβράστηκαν αργότερα. Ωστόσο, η κατάστασή τους ήταν τόσο κακή εξαιτίας των τραυμάτων, της δράσης άγριων ζώων και της αποσύνθεσης, ώστε ήταν αδύνατη η αναγνώριση. Χρειάστηκαν δύο παθολόγοι, εξετάσεις DNA και οδοντιατρική πραγματογνωμοσύνη για να ταυτοποιηθούν.

Η υπόθεση συγκλόνισε τη Νότια Αφρική, όμως χρειάστηκαν οκτώ χρόνια μέχρι να εκδοθεί καταδικαστική απόφαση.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η απληστία των δραστών. Το δικαστήριο άκουσε ότι μέσα σε δύο ημέρες πραγματοποίησαν αγορές ύψους 734.000 ραντ, περίπου 37.000 λίρες, χρησιμοποιώντας τη χρυσή πιστωτική κάρτα της δρος Ρέιτσελ Σόντερς. Επιπλέον, αγόρασαν Bitcoin και μετέφεραν χρήματα από τους λογαριασμούς του ζευγαριού σε δικούς τους λογαριασμούς.

Οι κινήσεις τους προκάλεσαν υποψίες σε υπάλληλο καταστήματος, ο οποίος ζήτησε αποδείξεις ότι ένας από αυτούς ήταν πράγματι η δρ Σόντερς. Οι δράστες εγκατέλειψαν το κατάστημα και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Οι αρχές ήδη αναζητούσαν το ζευγάρι, καθώς συνάδελφοί τους είχαν ανησυχήσει όταν σταμάτησαν να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια της αποστολής τους.

Η έρευνα των πιστωτικών καρτών οδήγησε τελικά στους υπόπτους, οι οποίοι βρίσκονταν ήδη σε λίστα παρακολούθησης για τρομοκρατικές δραστηριότητες. Στο σπίτι τους βρέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, κοσμήματα, προσωπικά αντικείμενα, εξοπλισμός κάμπινγκ, φορητοί υπολογιστές και το κλεμμένο Toyota Land Cruiser.

Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες αίματος που ταυτοποιήθηκαν ως αίμα των Ροντ και Ρέιτσελ Σόντερς.

Το ζευγάρι διατηρούσε την εταιρεία Summerhill Seeds στο Κέιπ Τάουν και πραγματοποιούσε συχνά αποστολές στις απομακρυσμένες περιοχές της βορειοανατολικής Νότιας Αφρικής αναζητώντας σπόρους από σπάνιες γλαδιόλες, τους οποίους στη συνέχεια διέθετε διεθνώς μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών.

Η δικαστής Έστερ Στέιν έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους για διπλή ανθρωποκτονία, απαγωγή, ληστεία και κλοπή, έπειτα από μία αποτυχημένη δίκη, 160 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας και καταθέσεις 60 μαρτύρων.

Όπως ανέφερε, τα στοιχεία DNA, τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και η χρήση των τηλεφώνων συνέδεσαν τους τρεις κατηγορούμενους «πέραν πάσης αμφιβολίας» με τα εγκλήματα, τα οποία διαπράχθηκαν με κοινό σκοπό και ισότιμη συμμετοχή.

Κανένας από τους τρεις δεν εμφανίστηκε στην αίθουσα για να ακούσει την ετυμηγορία, επιλέγοντας να παραμείνει στα κρατητήρια.

Παγκοσμίου φήμης βοτανολόγοι

Το δικαστήριο άκουσε ακόμη ότι το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από το Κέιπ Τάουν στις 5 Φεβρουαρίου 2018 και διένυσε περίπου 1.450 χιλιόμετρα προς τον βορρά για να συναντήσει ομάδα παραγωγής ντοκιμαντέρ του BBC με επικεφαλής τον Νικ Μπέιλι.

Ο παρουσιαστής είχε δημοσιεύσει φωτογραφία τους στο Instagram από τα βουνά Ντράκενσμπεργκ της επαρχίας ΚουαΖούλου-Νατάλ, όπου οι Σόντερς πρωταγωνιστούσαν σε ντοκιμαντέρ του BBC2. Τους περιέγραφε ως «παγκοσμίου φήμης βοτανολόγους που αναζητούν σπόρους γλαδιόλων εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια» και εξυμνούσε τις γνώσεις τους για τη χλωρίδα της Νότιας Αφρικής.

Σε ανάρτησή του με την τελευταία γνωστή φωτογραφία του ζευγαριού, έγραφε: «Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τα ιθαγενή φυτά της Νότιας Αφρικής και κυρίως ξέρουν πού να τα βρουν. Διαθέτουν μια εκπληκτική συλλογή άγριων σπόρων μέσω διαδικτύου».

Μετά τον αποχωρισμό τους από το συνεργείο, οι Σόντερς κατευθύνθηκαν προς το απομονωμένο Εθνικό Πάρκο Δάσους Νγκόγιε, περίπου 145 χιλιόμετρα βόρεια του Ντέρμπαν, για να αναζητήσουν τους σπάνιους σπόρους γλαδιόλων, χωρίς να γνωρίζουν ότι κατευθύνονταν προς τον θάνατο.

Στις 9 Φεβρουαρίου εθεάθησαν για τελευταία φορά ζωντανοί κοντά στην περιοχή Βράιχαϊντ. Την ίδια ημέρα ο Ντελ Βέκιο επικοινώνησε μέσω WhatsApp με τους συνεργούς του, αναφέροντας ότι είχε εντοπίσει «στόχο» στο Εθνικό Πάρκο Νγκόγιε.

«Το θήραμα βρίσκεται στην κόλαση»

Την επόμενη ημέρα έστειλε νέο μήνυμα αναφέροντας ότι «έχει πλέον τον στόχο» και ότι «το θήραμα βρίσκεται στην κόλαση», καλώντας τους να συναντηθούν μαζί του στο κλεμμένο Toyota.

Σε άλλα μηνύματα έγραφε: «Σκοτώστε τους άπιστους (kuffar). Όταν οι αδελφοί βγαίνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι πολύ σημαντικό τα σώματα των θυμάτων να μη βρεθούν ποτέ».

Ο Τζάκσον είχε αρχικά ομολογήσει ότι όταν συναντήθηκαν, τα πτώματα των Σόντερς βρίσκονταν ήδη μέσα στους υπνόσακους και ότι τα πέταξαν στο ποτάμι. Αργότερα όμως ανακάλεσε, ισχυριζόμενος ότι η ομολογία του αποσπάστηκε με πίεση από την αστυνομία.

Ο εισαγγελέας Μαχέν Ναϊντού δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι «μεταξύ 10 και 15 Φεβρουαρίου 2018, στο δάσος Νγκόγιε, σκότωσαν εκ προθέσεως και παράνομα τον Ρόντνεϊ Σόντερς και τη Ρέιτσελ Σόντερς».

Εντοπίστηκε υλικό του ISIS

Στην οικία των κατηγορουμένων, περίπου 29 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος, η επίλεκτη μονάδα Hawks εντόπισε σημαία του ISIS στον κήπο, καθώς και προπαγανδιστικό υλικό και έντυπα της οργάνωσης.

Οι διασυνδέσεις με το ISIS οδήγησαν το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην έκδοση προειδοποιήσεων για πιθανή τρομοκρατική απειλή σε βάρος Βρετανών τουριστών στη Νότια Αφρική, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ντελ Βέκιο και η σύζυγός του βρίσκονταν σε λίστα παρακολούθησης.

Παρά τα ευρήματα, δεν ασκήθηκαν κατηγορίες που να σχετίζονται με τρομοκρατία.

Στην απόφασή της, η δικαστής Στέιν ανέφερε: «Η πολιτεία στηρίχθηκε επίσης σε έμμεσες αποδείξεις, όμως το δικαστήριο είναι ικανοποιημένο ότι όλα τα κομμάτια του παζλ ταίριαξαν απόλυτα. Σταδιακά, τα στοιχεία σχημάτισαν ένα ολοκληρωμένο μωσαϊκό και το δικαστήριο είναι βέβαιο ότι και οι τρεις ενήργησαν από κοινού στη δολοφονία των θυμάτων».

Η επιμέτρηση της ποινής αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Αφρικής, οι καταδικασθέντες αντιμετωπίζουν υποχρεωτική ποινή ισόβιας κάθειρξης, με ελάχιστο όριο τα 15 έτη φυλάκισης και δυνατότητα επιβολής πλήρους ισόβιας ποινής.

«Ήταν ένα φρικτό γεγονός…»

Μέσω βιντεοσύνδεσης, εκπρόσωπος της οικογένειας Σόντερς από το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε στο δικαστήριο: «Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, το περιστατικό και όσα ακολούθησαν προκαλούν βαθιά οδύνη στην οικογένεια. Ήταν ένα φρικτό γεγονός και δεν επιθυμούμε να επανερχόμαστε σε αυτό, καθώς εξετάστηκε λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της δίκης».

Ο Ροντ Σόντερς παντρεύτηκε τη νοτιοαφρικανικής καταγωγής Ρέιτσελ, η οποία είχε επίσης βρετανική υπηκοότητα, τη δεκαετία του 1980. Εκείνος εργαζόταν ως ανώτερο στέλεχος στους φημισμένους Βοτανικούς Κήπους Κίρστενμπος του Κέιπ Τάουν, ενώ η Ρέιτσελ, τότε γνωστή ως δρ Ρέιτσελ Μέι, ήταν διακεκριμένη μικροβιολόγος πανεπιστημίου.

Αργότερα εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και ίδρυσαν την Silverhill Seeds, μέσω της οποίας διέθεταν σπόρους σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα ταξίδευαν διεθνώς δίνοντας διαλέξεις για τη χλωρίδα της Νότιας Αφρικής. Μετά τον θάνατό τους, βιβλίο για τις γλαδιόλες που συνέγραφαν ολοκληρώθηκε από φίλους τους κηπουρούς και εκδόθηκε με ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

protothema.gr