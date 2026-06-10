Σκηνές χάους, βίας και εκτεταμένων καταστροφών εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα περίπου 40 ετών από 30χρονο υπήκοο του Σουδάν.

Η επίθεση σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στο θύμα, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στον λαιμό και στην πλάτη.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο. Ένας 32χρονος πατέρας, μαζί με ακόμη δύο άνδρες, αψήφησαν τον κίνδυνο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, σώζοντας τη ζωή του θύματος την τελευταία στιγμή.

Το θύμα έχασε το αριστερό του μάτι

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι ο τραυματίας έχασε το αριστερό του μάτι εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέο κύμα οργής στη Βόρεια Ιρλανδία και ευρύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντείνοντας τις αντιδράσεις γύρω από την υπόθεση.

Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος

Ο 30χρονος κατηγορούμενος, Χάντι Αλοντίντ, οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για αποφυλάκιση με εγγύηση, με αποτέλεσμα να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη φάση της διαδικασίας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι ο κατηγορούμενος έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Παρισιού και Δουβλίνου προς τη Βόρεια Ιρλανδία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028.

Το Μπέλφαστ μετατράπηκε σε πεδίο συγκρούσεων

Η επίθεση λειτούργησε ως πυροδότης για ένα κύμα βίαιων επεισοδίων που συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Εξαγριωμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες. Σε αρκετές περιπτώσεις, στόχος έγιναν κατοικίες και καταστήματα που συνδέονται με μετανάστες.

Ολόκληρες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι φωτιές επεκτάθηκαν σε κατοικημένες περιοχές, δημιουργώντας φόβους ακόμη και για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στις πληγείσες περιοχές περιέγραψαν εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής, με απανθρακωμένες κατοικίες, κατεστραμμένα οχήματα και περιουσίες που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Η αστυνομία καταγγέλλει στοχευμένη βία κατά μεταναστών

Οι αστυνομικές αρχές υποστηρίζουν ότι μεγάλο μέρος των επιθέσεων είχε σαφή στόχευση εναντίον μεταναστών και των περιουσιών τους.

Παράλληλα, καλούν τους πολίτες να μην αναπαράγουν το βίντεο της επίθεσης, εκφράζοντας φόβους ότι η περαιτέρω διάδοσή του μπορεί να τροφοδοτήσει νέο κύμα βίας και αντεκδικήσεων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις για πιθανή συνέχιση ή ακόμη και επέκταση των επεισοδίων σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση και το προσφυγικό.

Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο μετά από πρόσφατα επεισόδια σε άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω πόλωση της δημόσιας συζήτησης.

Παράλληλα, ακροδεξιοί και εθνικιστικοί κύκλοι αξιοποίησαν το περιστατικό για να ενισχύσουν τη ρητορική τους, με αναρτήσεις και παρεμβάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συγκεντρώνουν μεγάλη απήχηση.

Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η επιρροή των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση του κλίματος.

Η αναπαραγωγή βίντεο, σχολίων και αναρτήσεων που σχετίζονται με την επίθεση θεωρείται από τις αρχές παράγοντας που συμβάλλει στην κλιμάκωση της έντασης.

Αστυνομία και πολιτικοί φορείς καλούν τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με προσοχή το περιεχόμενο που διακινείται διαδικτυακά και να μην παρασύρονται από παραπληροφόρηση ή ακραίες τοποθετήσεις.

Φόβοι για νέα επεισόδια

Η ένταση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο Μπέλφαστ. Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Εδιμβούργο, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η Πρώτη Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Michelle O’Neill, καταδίκασε απερίφραστα τα επεισόδια, χαρακτηρίζοντάς τα «καθαρή αλητεία» και καλώντας σε άμεση αποκλιμάκωση.

Με τις αστυνομικές δυνάμεις σε συναγερμό και τον δημόσιο διάλογο να παραμένει ιδιαίτερα πολωμένος, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι οι ταραχές ενδέχεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με κίνδυνο εξάπλωσης και σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

ertnews.gr