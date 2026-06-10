Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων προχώρησε η Αστυνομία χθες, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, που αφορά μεταξύ άλλων, στα αδικήματα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, μαχαιροφορίας, κ.α.

Συγκεκριμένα, στις 08/06/2026 λίγο μετά τις 7.00μ.μ, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο στο νοσοκομείο της Πάφου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο νοσοκομείο, όπου εντόπισαν 19χρονο ο οποίος όπως διαπιστώθηκε, έφερε θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στο χέρι, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν μετά από επίθεση που δέχθηκε από γνωστά του πρόσωπα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 24 και 19 ετών, καθώς και δύο 21χρονων, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη βάση δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.