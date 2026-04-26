Την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και τον τρόπο για ασφαλές πέρασμα των πλοίων από το σημείο συζήτησαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί και ο Σουλτάνος του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν σημείωσε την ανάγκη δημιουργίας ενός σχηματισμού ασφαλείας από τις χώρες της περιοχής, δίχως την παρουσία των ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί αναχώρησε το Σάββατο από το Ισλαμαμπάντ, όπου παρέδωσε τις προτάσεις του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, και μετέβη στο Ομάν, όπου είχε συνομιλίες με τον Σουλτάνο του εμιράτου, τόσο για την ασφαλή διέλευση του Ορμούζ, όσο και για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τη συντονισμένη επίθεση που δέχθηκε το Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα μεταβεί στην Τεχεράνη, προκειμένου να ενημερώσει δια ζώσης για τις κινήσεις και τις επαφές που είχε και ακολούθως θα αναχωρήσει για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η επιτροφή του Αμπάς Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ και η συνεργασία που είχε μετά το ταξίδι του στο Ομάν με τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές, μόνο ως θετικό μήνυμα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μπορεί να θεωρηθεί.

Όπως αναφέρουν αραβικά ΜΜΕ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα έχει εκ νέου συζήτηση με τον Πακιστανό πρωθυπουργό αύριο Δευτέρα, καθώς και με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, ο οποίος θεωρείται ως ο βασικός μεσάζοντας με τις ΗΠΑ και ο άνθρωπος που εμπιστεύεται περισσότερο και εκτιμά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

skai.gr