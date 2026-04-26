Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ σε ανοιχτό χώρο αποθήκης στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας Πάφου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η ανταπόκριση έγινε στις 19:14, με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε ξύλινες παλέτες, κοντά στο περιτοίχισμα της αποθήκης. Τα χαρτοκιβώτια περιείχαν αναλώσιμα υλικά ξενοδοχειακής χρήσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς εξετάζονται σε συνεργασία με την Αστυνομία και μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.