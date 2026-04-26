Η μοναδική εκκλησία αφιερωμένη σε έναν άγιο, υπάρχει στην κοινότητα των Αρόδων στην περιοχή του Ακάμα και γιορτάζει σήμερα. Πρόκειται για την εκκλησία του Αγίου Καλανδίωνα, στο κέντρο της κοινότητας, τη μοναδική εκκλησία παγκοσμίως που είναι αφιερωμένη στον συγκεκριμένο άγιο, ενώ άλλη ιδιαιτερότητά της είναι οι δύο φημισμένες λάρνακες στο προαύλιό της που συνδέονται με τη γνωστή ιστορία του Αγίου Αγαπητικού και του Αγίου Μισητικού. Πλήθος πιστών σπεύδουν κάθε τέτοια μέρα για το αγίασμα του, το οποίο θεωρείται θαυματουργό για τις δερματικές παθήσεις.

Ο Άγιος Καλανδίωνας εορτάζει κάθε 26 Απριλίου και στα πλαίσια αυτά οργανώνονταν κάθε χρόνο θρησκευτικές εκδηλώσεις στην κοινότητα. Ο κοινοτάρχης Αρόδων, Ματθαίος Στεφάνου, δήλωσε στον «Φ» ότι για δύο μέρες κάθε χρόνο, τελείται εσπερινός, ενώ στη συνέχεια η κοινότητα δεξιώνεται το πλήθος των πιστών στον πλατειακό χώρο, όπου βρίσκεται και ο ναός.

Ο Άγιος Καλανδίωνας είναι ένας από τους αγίους της Πάφου που είναι άγνωστοι στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Σύμφωνα με τον χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά, πρόκειται για έναν από τους 300 Αλαμάνους αγίους που ήρθαν στην Κύπρο κατά τον 7ο αιώνα, όταν οι Σαρακηνοί κυρίευσαν την Παλαιστίνη και τη Συρία. Ο Άγιος Καλανδίωνας ήταν επίσκοπος στην Αντιόχεια πριν φθάσει στις Αρόδες και ασκητέψει. Ανακηρύχθηκε άγιος για τα θαύματά του και η εκκλησία του στις Αρόδες χτίστηκε τον 18ο αιώνα.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, το γεγονός ότι ο Άγιος Καλανδίωνας είναι η μοναδική εκκλησία σε όλο τον κόσμο που είναι αφιερωμένη στον άγιο, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετά γνωστό σε πολλούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι σπεύδουν στις Αρόδες για να δουν από κοντά το αξιοσημείωτο αυτό γεγονός, αλλά και για να προσκυνήσουν.