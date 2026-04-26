Με το ηχηρό μήνυμα «Προτιμώ να περπατήσω, παρά να πιώ και να οδηγήσω», το Δρ. Γιώτα Δημητρίου – The Dancing Queen Foundation διοργανώνει σήμερα στις 9.00πμ φιλανθρωπική πορεία 5 χλμ. στον παραλιακό πεζόδρομο Αγίου Νικολάου στη Γεροσκήπου, με τερματισμό το Μεσαιωνικό Κάστρο Κάτω Πάφου.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις καταστροφικές συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, προωθώντας την υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.

Το «Δρ. Γιώτα Δημητρίου – The Dancing Queen Foundation» ιδρύθηκε στη μνήμη της παιδοψυχολόγου Δρ. Γιώτας Δημητρίου – θύματος θανατηφόρου δυστυχήματος, τον Νοέμβριο του 2008, το οποίο προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός.

Όραμα και φιλοδοξία της Δρος Γιώτας Δημητρίου ήταν να βοηθήσει παιδιά, έφηβους και τις οικογένειες τους μέσω της παιδοψυχολογίας. Κύριος στόχος του Ιδρύματος παραμένει η συνέχιση του έργου της, προσφέροντας ελπίδα και οικονομική στήριξη σε οικογένειες που υπάρχει πραγματική ανάγκη θεραπειών ψυχολογικής υποστήριξης.

Η πορεία πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 17 χρόνια, κάθε χρόνο στην Λεμεσό και είναι η κύρια πηγή εσόδων του Ιδρύματος.