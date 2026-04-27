Η MANAGING DIRECTOR, ΙΡΕΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ, ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ EUROFAST ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Ποιο είναι, κ. Δαμιανού, το «μυστικό συστατικό» που ωθεί τους πελάτες να επιστρέφουν στην Eurofast;

Είμαστε αρκετά μεγάλοι ώστε να καλύπτουμε 24 γραφεία σε Νοτιοανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μέση Ανατολή, αλλά όχι τόσο μεγάλοι ώστε να έχουμε χάσει την προσωπική επαφή. Και αυτή η ισορροπία είναι κάτι που εκτιμούμε βαθιά στην Eurofast.

Στον πυρήνα της, η απάντηση είναι η εμπιστοσύνη. Δεν επιβάλλουμε μια συγκεντρωτική νοοτροπία σε κάθε γραφείο. Προσλαμβάνουμε επαγγελματίες από την τοπική αγορά, τους ενδυναμώνουμε και τους αφήνουμε να διαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας μας σε κάθε αγορά.

Τη συνοχή τη διασφαλίζει ένα κοινό σύστημα αξιών και ένα αδιαπραγμάτευτο επίπεδο ποιότητας, που «ταξιδεύει» άψογα μέσα από γλώσσες και νομικά συστήματα. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που εξυπηρετούμε έναν πελάτη στην Τιφλίδα και έναν στο Ζάγκρεμπ μπορεί να διαφέρει επιφανειακά -κουλτούρα και τοπική γνώση αλλάζουν- όμως η δέσμευση για αριστεία και διαφάνεια παραμένει ακριβώς η ίδια. Αυτή τη συνέπεια τη νιώθουν οι πελάτες μας, ακόμη και όταν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε διάφορες αγορές μας και είναι αυτή η συνέπεια που τους φέρνει ξανά κοντά μας.

Στην ουσία, είμαστε το απόλυτο one-stop-shop. Ένα σημείο επαφής, μία ομάδα που γνωρίζει την επιχείρησή σας, την αγορά σας και, πολύ συχνά, γνωρίζει και εσάς προσωπικά. Παραδίδουμε αποτελέσματα και, όταν χρειάζεται, κάνουμε το κάτι παραπάνω. Σηκώνουμε το τηλέφωνο. Είμαστε παρόντες. Συναντιόμαστε από κοντά. Σε έναν κόσμο γεμάτο αυτοματοποιημένες απαντήσεις, ticketing systems και ατελείωτα email chains, υπάρχει τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να είσαι η εταιρεία που απαντά γρήγορα, ξεκάθαρα και με τον κατάλληλο άνθρωπο.

Έχουμε συνειδητά επιλέξει να μη «θυσιάσουμε» την ανθρώπινη σχέση στον βωμό της τεχνολογικής ταχύτητας. Γιατί αυτή η σχέση είναι το ίδιο το προϊόν, εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχουμε. Και κάτι που μάθαμε στα 48 χρόνια παρουσίας μας: οι πελάτες δεν θυμούνται πάντα τις ομαλές συναλλαγές. Θυμούνται ποιος ήταν δίπλα τους όταν τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Εκεί χτίζεται η εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι που κρατά τους ανθρώπους κοντά στην Eurofast, όχι για χρόνια, αλλά συχνά για δεκαετίες.

• •

Ως Managing Director μιας πολυεθνικής εταιρείας, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση ενός τέτοιου οργανισμού;

Πολλοί θεωρούν ότι είναι τα logistics -οι time zones, οι γλώσσες, οι διαφορετικές νομοθεσίες. Και ναι, όλα αυτά μας κρατούν σε εγρήγορση. Στην πραγματικότητα, όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή: η πολιτισμική ευθυγράμμιση.

Το να καταφέρεις μια ομάδα στην Τιφλίδα και μία στο Βίλνιους όχι απλώς να ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες, αλλά να μοιράζονται πραγματικά τις ίδιες αξίες, την ίδια εργασιακή ηθική και το ίδιο όραμα, εκεί βρίσκεται η ουσία της πρόκλησης. Και αυτό δεν λύνεται με εγχειρίδια ή ανακοινώσεις. Απαιτεί συνεχή επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση και ουσιαστικό σεβασμό στις διαφορές κάθε αγοράς και ομάδας.

Με τα χρόνια, έχω καταλήξει ότι η διαφορετικότητά μας είναι το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα. Το ότι κατανοούμε πώς λειτουργεί το επιχειρείν στο Βουκουρέστι, στη Λευκωσία και στη Λιουμπλιάνα δεν είναι εμπόδιο, είναι η πρότασή μας προς την αγορά. Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, το ίδιο κι εμείς.

Μπορείς να συστηματοποιήσεις σχεδόν τα πάντα. Την κουλτούρα όμως πρέπει να τη φροντίζεις καθημερινά. Και όταν «δέσει», το να βλέπεις ομάδες από διαφορετικές χώρες να κινούνται με κοινό σκοπό είναι από τα πιο ικανοποιητικά στοιχεία της δουλειάς. Το χτίζουμε αυτό από το 1978 και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε.

Απαιτεί, βέβαια, μεγάλη προσπάθεια από όλους. Επενδύουμε στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας γύρω από τις κουλτούρες των συναδέλφων τους -θρησκείες, νοοτροπίες, ιστορίες- γιατί η ουσία κρύβεται στις λεπτομέρειες. Εκεί γεφυρώνονται οι αποστάσεις.

Και πάνω απ’ όλα, τίποτα δεν αντικαθιστά την προσωπική επαφή. Φροντίζω να επισκέπτομαι τα γραφεία μας όσο πιο συχνά γίνεται. Και επειδή αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, διοργανώνουμε τακτικά cross-border brainstorming sessions, για ανταλλαγή ιδεών και ενίσχυση των σχέσεων.

• •

Πώς συμβάλλει η διαφορετικότητα της Eurofast στην επιτυχία της;

Η πολυμορφία του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι καθοριστική για την ανταγωνιστικότητά μας. Με περισσότερους από 250 επαγγελματίες, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών, γλωσσικών και επαγγελματικών υποβάθρων, κάτι που μας επιτρέπει να κατανοούμε βαθύτερα τις αγορές και τις ανάγκες των πελατών μας.

Πέρα από την εξυπηρέτηση, η διαφορετικότητα ενισχύει την καινοτομία, φέρνοντας νέες ιδέες και δημιουργικές λύσεις. Συνδυάζουμε εμπειρία με νέο ταλέντο, επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και διατηρούμε φρέσκια τεχνογνωσία. Αυτό το μείγμα ενισχύει τη συνεργασία, την ευελιξία και την ποιότητα υπηρεσιών, καθιστώντας την Eurofast έναν αξιόπιστο διεθνή συνεργάτη.

• •

Τι χάνουν οι επενδυτές όταν αγνοούν αγορές όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και οι Βαλτικές χώρες;

Περισσότερα απ’ όσα φαντάζονται. Πρόκειται για περιοχές σε φάση έντονου μετασχηματισμού. Κάθε αγορά έχει τις προκλήσεις της: ρυθμιστική αστάθεια, υποδομές, πολιτικές ιδιαιτερότητες. Όμως, δεν επιλέγουμε αγορές επειδή είναι εύκολες, ούτε επειδή είναι «δημοφιλείς». Τις επιλέγουμε γιατί εκεί μας χρειάζονται οι πελάτες μας. Και όσο πιο δύσκολη η αγορά, τόσο μεγαλύτερη η αξία που προσθέτουμε.

Οι έμπειροι επενδυτές γνωρίζουν ότι οι καλύτερες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται στα πρωτοσέλιδα. Βρίσκονται εκεί όπου το πλαίσιο εξελίσσεται και ο ανταγωνισμός δεν έχει κορεστεί. Ο κίνδυνος δεν είναι η «άγνωστη» αγορά. Είναι να μπεις σε αυτήν χωρίς τον κατάλληλο συνεργάτη.

• •

Τι σημαίνει στην πράξη «ο πελάτης στο επίκεντρο»;

Σημαίνει ένα και μοναδικό σημείο επαφής, που καθοδηγεί τον πελάτη και συντονίζει τους κατάλληλους ειδικούς, όπου κι αν βρίσκονται. Με παρουσία σε 24 τοποθεσίες, μπορούμε να συμβουλεύουμε ποια αγορά είναι η καταλληλότερη και πώς να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα.

Έχουμε δει πελάτες να έρχονται για μία υπηρεσία και να καταλήγουν να καλύπτονται σε έξι. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας: επαρκές μέγεθος για πλήρη κάλυψη, αλλά και προσωπική σχέση που δεν χάνεται. Και αυτές οι μικρές, συσσωρευμένες στιγμές φροντίδας είναι που δημιουργούν σχέσεις δεκαετιών.

• •

Αν περιγράφατε την κουλτούρα της Eurofast με τρεις λέξεις;

Ζεστή. Δυναμική. Ομαδική.

Ζεστή, γιατί οι σχέσεις είναι αυθεντικές. Δυναμική, γιατί τα standards είναι υψηλά και πάντα επιδιώκουμε το «παραπάνω». Ομαδική, γιατί λειτουργούμε ως ένα, πέρα από σύνορα.

• •

Τι σας κινητοποιεί προσωπικά;

Το ότι αυτό που κάνουμε έχει ουσία. Όταν μια εταιρεία επεκτείνεται, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αναπτύσσεται, συμβάλλουμε σε κάτι πραγματικό. Η Eurofast για μένα είναι οι άνθρωποί της, μια πολυπολιτισμική οικογένεια. Με κινητοποιεί η εξέλιξη αυτής της κληρονομιάς και η ευημερία της ομάδας.

• •

Ποια εμπειρία σας διαμόρφωσε περισσότερο ως ηγέτιδα;

Η διαχείριση της Debbie’s Cookies στη Λευκωσία. Χτίσαμε τα πάντα από το μηδέν. Σε ηλικία 24 ετών, σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, έμαθα να ηγούμαι, να διαχειρίζομαι κρίσεις και να βρίσκω λύσεις εκεί που δεν φαίνονταν.

Έμαθα ότι η ηγεσία δεν είναι να έχεις όλες τις απαντήσεις, αλλά να παραμένεις ψύχραιμος για να τις βρεις. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο μάθημα.

• •

Τι συμβουλή θα δίνατε σε νέους επαγγελματίες;

Δουλέψτε σκληρά, να είστε τολμηροί και να πηγαίνετε πάντα ένα βήμα παραπέρα. Να ακούτε και να μαθαίνετε συνεχώς. Οι προκλήσεις σάς διαμορφώνουν. Πιστέψτε στον εαυτό σας και θα βρείτε τον δρόμο σας. Η ηλικία δεν έχει σημασία. Όλοι είμαστε μαθητές, κάθε μέρα.

Cover Story του περιοδικού Forbes τεύχους Απριλίου