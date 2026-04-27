Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ διοργανώνει το 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Τηλεπισκόπηση και τη Γεωπληροφορική του Περιβάλλοντος (RSCy 2026), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως τις 29 Απριλίου στην Πάφο. Το συνέδριο, που έχει καθιερωθεί ως θεσμός στον τομέα της τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής, διοργανώνεται σε συνεργασία με το έργο EXCELSIOR H2020 TEAMING του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Cyprus Remote Sensing Society.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 250 συνέδρους από πέραν των 30 χωρών, καθώς και κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, φορείς χάραξης πολιτικής και επιστήμονες στους τομείς της Παρατήρησης Γης και των διαστημικών τεχνολογιών.

Η Εναρκτήρια Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 9:00πμ σήμερα στο Aliathon Resort στην παραλιακή λεωφόρο Κάτω Πάφου-Γεροσκήπου. Στην Εναρκτήρια Συνεδρία θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρέσβεις και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ινδία.

Θα μετάσχουν επίσης εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και της διαστημικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), υπογραμμίζοντας τον ενισχυμένο ρόλο της Κύπρου ως Συνδεδεμένο Μέλος του ESA.