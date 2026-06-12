Μια διαφορετική εκδοχή του υπό διαμόρφωση μνημονίου συμφωνίας παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA), υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στις βασικές θέσεις της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει εκτός των προβλέψεων της συμφωνίας, ενώ δεν προβλέπεται καμία δέσμευση εκ μέρους της Τεχεράνης για τη μεταβίβαση της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ως στόχος τίθεται ο τερματισμός των πολεμικών συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων.

Ποια ζητήματα και θέματα καλύπτει το Μνημόνιο Τερματισμού του Πολέμου σύμφωνα με το πρακτορείο

To γενικό περίγραμμα του τρέχοντος κειμένου της συμφωνίας βρίσκονται στα ακόλουθα πλαίσια σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA:

1. Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο

Δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα στο τρέχον μνημόνιο, και το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία νέα δέσμευση. Οι πυρηνικές συνομιλίες θα διεξαχθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή.

2. Στενό του Ορμούζ. Καμία παράδοση, κανένας ρόλος για τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με την παράδοση της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Το μέλλον της διαχείρισης του Στενού θα επιλυθεί στο πλαίσιο ενός περιφερειακού ζητήματος και μέσω κοινού διαλόγου και λήψης αποφάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν.

3. Αποφασιστικό τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Ο κύριος στόχος του μνημονίου είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της περιοχής. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αναγκάσουν το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στον Λίβανο και η φράση «παράταση της εκεχειρίας» δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο.

4. Απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων με συγκεκριμένο μηχανισμό

Μερικά από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα απελευθερωθούν αμέσως μετά την υπογραφή, ενώ τα υπόλοιπα θα απελευθερωθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Τεχεράνη έχει λάβει σαφείς εγγυήσεις βάσει των μηχανισμών που επιθυμεί.

5. Πολεμικές αποζημιώσεις στην ημερήσια διάταξη

Οι ζημίες που προκλήθηκαν στο Ιράν από την αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα είναι μεταξύ των θεμάτων που αναφέρονται στο μνημόνιο. Ο μηχανισμός εφαρμογής για την είσπραξη αποζημίωσης θα συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσεις 60 ημέρες μετά την υπογραφή.

6. Λεπτομέρειες για την άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων· ένα θέμα που συζητήθηκε στην τελική συμφωνία

Η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και των διεθνών ψηφισμάτων θα επανεξεταστεί εντός της προθεσμίας των 60 ημερών για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

7. Τρία ζητήματα και 60 ημέρες για μια τελική συμφωνία

Μόνο τρία ζητήματα θα συζητηθούν στις 60ήμερες διαπραγματεύσεις: η συνέχιση του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος, η άρση των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων και ο μηχανισμός αποζημίωσης. Κανένα άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, δεν θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν το πρωί της Παρασκευής την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού.



«Το σχέδιο πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα» διευκρινίζεται.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν (πιθανότατα ο Εσμαΐλ Μπαγκάι) δήλωσε ότι το σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων «πρόκειται απλώς για εικασίες των μέσων ενημέρωσης».

skai.gr